Житель Северной Осетии повторно оштрафован за дискредитацию армии

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57-летний житель Северной Осетии Андрей Коломиец оштрафован на 50 тысяч рублей за негативные высказывания о военных. Это уже второй штраф для него.

Как писал "Кавказский узел", ранее Андрей Коломиец уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию армии.

Советский райсуд Владикавказа оштрафовал 57-летнего местного жителя Андрея Коломийца на 50 тысяч рублей по административному делу о публичной дискредитации вооруженных сил РФ, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии.

По ее данным, мужчина в офисе одной из организаций негативно высказывался о действиях российских властей, говорил об унижении по национальным, этническим мотивам, заявлял о принадлежности некоторых территорий России, включая Северную Осетию, другому государству. В отношении Коломийца был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП России (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ...), передают "Крылья TV".

Напомним, ответственность за дискредитацию армии была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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