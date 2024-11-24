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16:25, 24 ноября 2024

Житель Владикавказа оштрафован за дискредитацию армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд во Владикавказе признал Андрея Коломийца виновным по административной статье о дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию армии была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Советский райсуд Владикавказа признал Алексея Коломийца виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, указано в карточке дела на сайте суда.

Согласно карточке дела, материалы были переданы судье 13 ноября, и спустя полтора часа состоялось заседание. "Вынесено постановление о назначении административного наказания", - говорится в графе "Результат".

По состоянию на 16.22 мск 24 ноября, в карточке не опубликован текст судебного решения с подробностями дела.

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Автор: "Кавказский узел"

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