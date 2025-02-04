Абдулмуслимов обвинил продавцов несертифированных каминов в гибели трех человек

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Три жителя Кайтагского района погибли от отравления угарным газом, председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что они погибли из-за несертифицированного камина и назвал тех, кто продает такое оборудование, продавцами-убийцами.

Трое молодых людей погибли от отравления угарным газом в Кайтагском районе Дагестана, сообщил 3 февраля телеграм-канал правительства Дагестана, приводя обращения председателя правительства республики Абдулмуслима Абдулмуслимова.

По его словам, погибшие - трое молодых людей, одному из них 21 год, еще двоим - по 17 лет. "В этом частном доме было установлено несертифицированное газопотребляющее оборудование - камин (иностранного производства). Такой товар все еще появляется в некоторых торговых точках, а тех, кто реализует его, нельзя называть никак иначе, как продавцы-убийцы", - написал он.

Абдулмуслимов призвал жителей Дагестана проверить газовое оборудование в доме.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе 2024 года в Малгобеке были госпитализированы четыре человека после отравления угарным газом из-за неисправной газовой колонки.

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