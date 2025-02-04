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07:18, 4 февраля 2025

Абдулмуслимов обвинил продавцов несертифированных каминов в гибели трех человек

Газовый камин, фото: m-kamin.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Три жителя Кайтагского района погибли от отравления угарным газом, председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что они погибли из-за несертифицированного камина и назвал тех, кто продает такое оборудование, продавцами-убийцами.

Трое молодых людей погибли от отравления угарным газом в Кайтагском районе Дагестана, сообщил 3 февраля телеграм-канал правительства Дагестана, приводя обращения председателя правительства республики Абдулмуслима Абдулмуслимова.

По его словам, погибшие - трое молодых людей, одному из них 21 год, еще двоим - по 17 лет. "В этом частном доме было установлено несертифицированное газопотребляющее оборудование - камин (иностранного производства). Такой товар все еще появляется в некоторых торговых точках, а тех, кто реализует его, нельзя называть никак иначе, как продавцы-убийцы", - написал он.

Абдулмуслимов призвал жителей Дагестана проверить газовое оборудование в доме.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе 2024 года в Малгобеке были госпитализированы четыре человека после отравления угарным газом из-за неисправной газовой колонки.

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Автор: "Кавказский узел"

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