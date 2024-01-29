Четверо детей госпитализированы с отравлением угарным газом в Малгобеке

29 января 2024, 04:45

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Из-за неисправности газовой колонки в Малгобеке отравились угарным газом пять человек, в том числе четверо детей, все госпитализированы.

Инцидент произошел 28 января на улице Этуша, 4 в Малгобек.

Сообщение об этом поступило в МЧС России по Ингушетии от диспетчера Единой дежурной диспетчерской службы. Газовщики определили неисправность вытяжной системы газовой водонагревательной колонки, пишет ведомство в своем телеграм-канале.

С отравлением угарным газом госпитализированы четверо детей и один взрослый. Они доставлены в Центральную районную больницу Малгобека. Состояние пострадавших оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 11 января в Черкесске от отравления газом погибли два молодых человека, семье, жившей по соседству, оказана медицинская помощь. Жильцы дома потребовали от властей и коммунальщиков решить проблему неработающих вытяжек и очистить вентиляционные шахты. 15 января стало известно, что состояние вентиляционных шахт в более чем тысяче домов Черкесска проверит специально созданная рабочая группа.

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