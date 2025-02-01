Свадьба детей в Астрахани стала нарушением их прав

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Свадьба детей из цыганских семей в Астрахани вышла за рамки обычаев большинства цыган и создала предпосылки для психологических травм у детей и домашнего насилия, указали аналитики.

Как писал "Кавказский узел", в январе было опубликовано видео, снятое летом 2024 года в одном из ресторанов Астрахани, где состоялось торжественное бракосочетание 13-летней девочки и восьмилетнего мальчика из цыганских семей. Представитель областного УМВД заявил 24 января, что свадебный ритуал между детьми носил символический характер и не был официальной регистрацией брака. Он уточнил, что дети проживают с родителями раздельно друг от друга и официально оформят свои отношения только после достижения установленного законодательством возраста.

Свадебный ритуал между детьми из цыганских семей в Астрахани прокомментировали "Кавказскому узлу" руководитель Федеральной национально-культурной автономии российских цыган, доктор исторических наук, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Надежда Деметер, юрист Центра защиты пострадавших от домашнего насилия, а также исследовательница Инна Айрапетян - соавтор отчета "Насильно замужем: проблема ранних и принудительных браков на примере Республики Дагестан, Республики Ингушетии и Чеченской Республики", опубликованного в мае 2024 года.

Практика ранних браков не соответствует обычаям подавляющего большинства цыган, сообщила Надежда Деметер. "Большинство цыган сами осуждают ранние браки. Цыгане - не единый народ, это множество этнических групп, которые различаются традициями, обычаями и даже диалектами. Эти группы складывались в зависимости от того, какими народами они были окружены там, где жили. Цыгане много от них заимствовали, в том числе традиции и обычаи. Ранние браки свойственны только двум группам цыган из десятков сложившихся, и переносить это на всех цыган недопустимо", - сказала она.

Большинство групп цыган не практикуют ранние браки, они женятся в 20-25 лет

Деметер подчеркнула, что цыгане в России не имеют статуса. "У нас нет комитета по делам цыган, у нас нет статуса - ни малочисленного народа, ни коренного, мы не признаны национальным меньшинством. Считается, что цыгане - граждане России, и этого достаточно, но это не так. Народ, по сути, "бесхозный". Так что не стоит удивляться, что люди с большим трудом меняют свою жизнь, адаптируются к современной культуре и обществу. Большинство групп цыган не практикуют ранние браки, они женятся в 20-25 лет. Но есть две группы цыган, которые более консервативны, они живут компактно и максимально стараются сохраниться как народ, сохранить свою культуру и традиции. Что, к сожалению, является не всегда положительным. Надо как-то разговаривать с ними, а запретить - это самое легкое", - сказала она.

По словам эксперта, чаще всего сосватанные подобным образом дети впоследствии женятся, но бывает такое, что брака между ними в итоге не случается, и "ничего страшного не происходит". "Делается это, чтобы сохранить цыганский род. Цыгане женятся, в основном, на своих, и разводы - это редкое явление. Это способ сохранения народа, языка и так далее. Пусть и таким неправильным способом. Надо с этим работать", - заключила Деметер.

Подобная практика приводит к дискриминации девочек

Согласно Семейному кодексу, брачный возраст в России наступает в 18 лет, указала юрист Центра защиты пострадавших от домашнего насилия. "При наличии уважительных причин (чаще всего речь о беременности) планку снижают до 16 лет. В виде исключения с учетом особых обстоятельств кодекс позволяет регионам вводить свои условия: например, в Московской, Тюменской и Нижегородской областях можно официально оформить союз с 14-летнего возраста. Это очень ранний возраст, и в будущем подобная практика приводит к дискриминации девочек, повышенному риску столкнуться с домашним насилием и отсутствием возможности получить образование", - рассказала она.

По ее мнению, в России должна быть введена уголовная ответственность за принуждение несовершеннолетних к вступлению в брак. "Кроме того, давно назрела необходимость пересмотреть статью 13 Семейного кодекса РФ ["Брачный возраст"] и ввести единый возраст вступления в брак с 18 лет во всех субъектах Российской Федерации, несмотря на некие национальные обычаи", - добавила юрист.

Ранние браки - это "стресс для детей и могут нанести вред их психологическому состоянию и нормальному развитию", подчеркнула она, добавив, что родители, пренебрегающие интересами ребенка и его благополучием, могут быть привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

По мнению юриста, в ситуацию мог бы включиться уполномоченный по правам ребенка в Астраханской области, поскольку в его полномочия входят предупреждение и пресечение нарушения прав и законных интересов детей. "Вряд ли церемония бракосочетания малолетних детей, пусть и показная, может расцениваться в их интересах. Как минимум в этой ситуации институт уполномоченного должен официально запросить всю информацию не только по этому конкретному кейсу, который получил огласку, но и по статистике ранних браков, а также изучить контекст, в котором эти браки регистрировались", - сказала она.

Получить комментарий в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Астраханской области относительно ситуации с "детской свадьбой" корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Без психологических и физических травм все равно не обойдется

Ранний брак, даже символический, - это в любом случае нарушение прав ребенка, считает исследовательница Инна Айрапетян. "У меня нет экспертного мнения про цыганскую общину, я ее не исследовала. Возможно, эта традиция (а цыгане живут в традиционном обществе с патриархальными устоями) была обусловлена стратегией выживания - когда-то. И может быть, там внутри есть какие-то механизмы, которые помогают молодым людям нетравматично пройти этот путь. Но все-таки, как бы это ни было, это было давно, и если это было стратегией выживания тогда, то это не значит, что это сейчас может быть стратегией выживания. Мое мнение, что, как бы они ни выстроили систему поддержки, без психологических и физических травм все равно не обойдется", - сказала она.

Айрапетян отметила, что, судя по всему, между ранними браками у цыган и народов Северного Кавказа, где она проводит исследования, есть разница. "Если про цыган я вижу информацию в СМИ, например, что они женят 8-летнего мальчика и 12-летнюю девочку, и чаще всего, насколько я слышала, у них ранний брак - это когда и девочка, и мальчик маленькие, то в северо-кавказском сообществе, когда мы говорим о раннем браке, мы больше говорим о том, что девочку молодой отдают замуж, но парень не бывает восьми- или 14-летний, крайне редко мы слышим про 16 лет", - сказала исследователь.

Девушки зачастую сталкиваются с насилием в семье

Для девочек ранний брак несет много рисков, добавила она. "Когда девочку в раннем возрасте выдают замуж, это ограничение ее права на образование: она не сможет уже его получить. Нам попадалось такое, что в раннем браке в этом смысле всё было успешно. Там, где новая семья девочки образованна, где ее встречают хорошо, где ей обеспечивают все условия, где ее не торопят, чтоб скорее родила. Но большинство случаев, к сожалению, иные - девушки зачастую сталкиваются с насилием в семье. Причем источниками насилия выступают не только мужья, но и свекрови, золовки, которые считают, что они могут и должны воспитывать невестку, так как она маленькая", - рассказала Инна Айрапетян.

По ее словам, нарушаются и репродуктивные права ребенка, девочку начинают подталкивать к рождению детей. "Но она, хоть уже и не ребенок, но еще и не взрослая. У нее не завершилась сепарация с родителями - правильно, грамотно, поэтому поведение ее в новой семье бывает как у ребенка. Мы сталкивались со случаями, когда 12-летняя девочка в новой семье начинала просить свекровь привезти из родительского дома своих кукол. Но в новой семье такое поведение не приветствуется, в новой семье девочка уже в статусе невестки. И получается, что она подвергается всем видам насилия: психологическому, физическому, экономическому, репродуктивному. Она не всегда может родить здорового ребенка. Сама тоже калечится. При ранних браках повышается уровень смертности как новорожденных, так и молодых матерей", - говорит эксперт.

Ранний брак - психологическая травма для девушки, и чаще всего она не может быть полноценной матерью для своего ребенка, подчеркнула Айрапетян. "Она еще сама ребенок и в том возрасте, когда о ней должны заботиться, это за нее еще должны нести ответственность родители. А она в своем юном возрасте к этому не готова. Кстати, и парни, которые рано женятся, тоже от этого страдают", - пояснила она.

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