Свадьба цыганских детей возмутила пользователей соцсетей

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В Астрахани состоялось торжественное бракосочетание 13-летней девочки и восьмилетнего мальчика из цыганских семей. Представители силовых структур региона заявили, что церемония носила символический характер, однако пользователи телеграм-каналов все равно раскритиковали мероприятие.

В сети получили распространение кадры свадьбы в одном из ресторанов Астрахани. Событие было организовано местной цыганской общиной, новобрачные - дети восьми и тринадцати лет. На кадрах, опубликованных, в частности, в телеграм-канале "Астрахань новости сегодня", видно, что дети несколько растеряны, особенно мальчик, который будто не понимает, что вообще происходит.

Оператором мероприятия является известный в Астрахани свадебный оператор, который часто снимает цыганские свадьбы. Выяснилось, что указанная свадьба произошла еще летом 2024 года, однако огласку событие получило только сейчас. Как утверждается, детей поженили прямо в ресторане, так как регистрация их брака противоречит российскому законодательству, сообщает "Астрахань сегодня".

На появившуюся информацию о свадьбе 23 января отреагировала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она заявила, что необходимо поднять вопрос о воспитании детей в цыганских общинах, пишет РИА "Новости".

"Мне представляется, что хватит уже испытывать робость перед национальными традициями, которые, к великому сожалению, почему-то становятся выше, чем наши законы", - приводит издание ее слова.

Останина отметила, что традиция создавать семьи из малолетних детей пагубна по трем причинам - дети лишаются детства, не могут получить образование, а такие свадьбы не соответствуют законам Российской Федерации. "Мы же наказываем родителей не в цыганских семьях в случае, если они ненадлежащим образом воспитывают своих детей. Почему здесь мы испытываем какие-то проблемы?" - интересуется она.

Депутат, впрочем, отметила, что закон в данном случае никто не нарушал, но необходимо наказать родителей, которые лишают подрастающее поколение возможности получать образование и наслаждаться детством. "Где уполномоченный по правам ребенка, который должен незамедлительно на эту ситуацию отреагировать?" - задала она вопрос.

Представитель УМВД России по Астраханской области 24 января заявил, что свадебный ритуал между детьми носил символический характер. По его словам, "в результате проверки по установлению обстоятельств свадебного ритуала между несовершеннолетними астраханцами установлено, что он носил символический характер и не являлся официальной регистрацией брака", пишет "Лента.ру".

Представитель ведомства уточнил, что дети проживают с родителями раздельно друг от друга и официально оформят свои отношения только после достижения установленного законодательством возраста.

Пользователи соцсетей, тем не менее, раскритиковали как само мероприятие, так и реакцию полиции на него. "За "символическую" свадьбу несовершеннолетних дайте символический срок их родителям", - предложил пользователь телеграм-канала "Астрахань и АО. Новости" Дмитрий Барсуков.

"На них есть вообще управа?" - интересуется Алексей.

"Закон должен быть один и для всех, без исключений. Иначе это не закон и страна не страна", - уверен Aleksei Ya.

"И в школе они не учатся. И в армии не служат. И налог не платят. И рожают в 16 лет. А других за такое наказывают", - отметила White Astra.

"Надеюсь, наш губернатор поздравит молодых, пожелает побольше детей и долгой счастливой жизни. Демография на марше", - иронизирует Георгий Васин в чате "Астрахань новости сегодня".

Свадьбу несовершеннолетних прокомментировал автор блога "BERG...man Tbilisi" на "Кавказском узле". "Дело не в Астраханской области, и вряд ли Нина Останина лишь сегодня узнала, что люди цыганской национальности живут в России и не только - по своим законам, и часто весомой их части плевать на правила. Потому что власть либо "берет на лапу", либо ей безразличны цыгане настолько, что они давно махнули на них рукой", - написал он 24 января в публикации "Детская свадьба" в Астрахани. - "И как быть с цыганами, которым закон не писан?"

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе 2024 года в соцсетях житель Иловли Михаил Зазулин опубликовал видеообращение к президенту России Владимиру Путину и председателю Следкома Александру Бастрыкину. В обращении он рассказал о двухмесячном конфликте его многодетной семьи с соседями - цыганской семьей. Кульминацией конфликта, по словам Зазулина, стало нападение членов цыганской семьи и их друзей на его домовладение. 14 августа главы цыганских семей Иловли после встречи с властями и силовиками принесли извинения жителям поселка и пообещали следить за молодежью. 10 октября в Иловле зафиксирован случай нападения на полицейских, отчитались силовики, позднее они сообщили об аресте двух подозреваемых. Иловлинский районный суд арестовал до 10 декабря третьего подозреваемого в нападении на силовиков в Иловле, который скрывался после инцидента.

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