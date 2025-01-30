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09:57, 30 января 2025

Боец из Дагестана убит на Украине

Рамиз Махсудов. Фото: https://www.instagram.com/akhty_novosti_24/p/DFKXSbiAk_V/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рамиз Махсудов убит в военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 1216 бойцов из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", на 29 января представители власти и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 1215 бойцов из Дагестана.

В зоне военной операции на Украине убит военнослужащий из Ахтынского района Рамиз Махсудов. Власти района приняли решение в память о нем назвать его именем одну из улиц, сообщила 27 января на своей странице в соцсети "ВКонтакте" пресс-служба администрации Ахтынского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1216 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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