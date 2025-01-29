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15:08, 29 января 2025

Два военных из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Фарид Ахмедов и Идрис Султанаев из Рутульского района убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1215 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 28 января официально признаны убитыми в зоне военной операции на Украине не менее 1213 бойцов из Дагестана.

Фарид Ахмедов убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Рутульского района в своем Telegram-канале 25 января. 

Ранее районные власти информировали, что в ходе боевых действий в зоне СВО убит 60-летний Идрис Султанаев, заместитель главы СП «Сельсовет Рутульский». В зону военной операции он отправился добровольцем в августе 2023 года. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1215 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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