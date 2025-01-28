RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:44, 28 января 2025

Боец из Махачкалы убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рашид Амиралиев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1213 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к сегодняшнему дню силовики и власти признали убитыми в военной операции на не менее 1212 бойцов из Дагестана.

О том, что Рашид Амиралиев убит в военной операции на Украине сообщил 22 января глава Махачкалы Юсуп Умавов, отчитываясь в своем Telegram-канале о приеме граждан. Он сообщил, что к нему обратился отец бойца с предложением установить мемориальную доску в школе, где учился сын.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1213 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:28, 28 января 2025
Власти Еревана отказались от трехкратного повышения тарифов на транспорт
17:51, 28 января 2025
Мобилизованный из Дагестана осужден за отсутствие на службе
14:17, 28 января 2025
Военный осужден в Грозном за уклонение от службы
13:04, 28 января 2025
Контрактник осужден в Ростове-на-Дону за оставление части
12:21, 28 января 2025
Жители Ростова-на-Дону не смогли попасть на заседание по отставке главы
11:26, 28 января 2025
Житель Новороссийска задержан за подготовку теракта
Все события дня
Новости
Южный окружной кавказкий суд. Фото: https://fortanga.org/2020/10/hamhoeva-dvagoda/
17:51, 28 января 2025
Мобилизованный из Дагестана осужден за отсутствие на службе
Жилет военного. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
09:37, 28 января 2025
Военный из Дагестана убит на Украине
Задержанный в наручниках. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
23:25, 27 января 2025
Аналитики оценили перспективы расследования пыток Магомедова
Телеграм-канал "Черновик". Фото: chernovik.net https://chernovik.net/content/lenta-novostey/telegram-soglasilsya-na-peredachu-specsluzhbam-lichnyh-dannyh-polzovateley
18:09, 27 января 2025
Пользователи Telegram выступили в поддержку "Черновика"
Уголовное дело. Фото Владимира Аносова, "Юга.ру"
16:58, 27 января 2025
Защита сочла голословной версию о связях Магомедова с террористами
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
20:50, 22 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
парк или музей?
Фото
15:28, 21 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
самые безопасные республики?
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Фото: lavizzara / Shutterstock.com, пресс-служба администрации Сочи. Коллаж "Кавказского узла". Борьба сочинцев за земли в нацпарке

Игбал Абилов. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=tgK8aBXRZ5M Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов

Блогеры
Фото
20:50, 22 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
парк или музей?
Фото
15:28, 21 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
самые безопасные республики?
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
09:29, 17 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
рецепт от минздрава: принимать раз в год после общественного резонанса
Фото
14:33, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
71
Хабиба сняли с рейса в США. России есть чему учиться?
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Эльшан Керимов. Фото с личной страницы в соцсети Facebook (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)
28 января 2025, 15:12
Эльшан Керимов приговорен в Баку к шести годам колонии

Крушение самолета Azerbaijan Airlines. 25 декабря 2025 г. Фото: https://www.vesti.az/politika/euronews-pricinoi-kruseniya-samoleta-azal-v-aktau-stala-rossiiskaya-zenitnaya-raketa-533521
28 января 2025, 11:49
Москва отреагировала на публикации в СМИ Азербайджана

Телеграм-канал "Черновик". Фото: chernovik.net https://chernovik.net/content/lenta-novostey/telegram-soglasilsya-na-peredachu-specsluzhbam-lichnyh-dannyh-polzovateley
27 января 2025, 18:09
Пользователи Telegram выступили в поддержку "Черновика"

Судейский молоток. Фото: Федор Обмайкин / "Югополис"
27 января 2025, 14:16
Стали известны подробности уголовного дела Магомедова

Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Показать больше