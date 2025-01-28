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00:01, 28 января 2025

Боец из Астраханской области убит в военной операции

Камил Тангалиев. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Енотаевского района от 27.01.25, https://t.me/enotaevskiy_rayon/7997

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рядовой Камил Тангалиев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 435 бойцов из Астраханской области. 

Как писал "Кавказский узел", к 20 января были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 434 бойцов из Астраханской области.

Камил Тангалиев убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Енотаевского района. Он родился 20 декабря 1999 года.Учился в Астраханском государственном политехническом колледже по специальности «Информационные системы и программирование», получал губернаторскую стипендию. Обучение прервал срочной службой в армии, после которой закончил среднее специальное образование и поступил в Астраханский государственный технический университет. Трудовую деятельность начал с работы участковым в Енотаевском РОВД, затем работал по специальности в банковских учреждениях. Осенью 2024 года  стал участником специальной военной операции, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 27 января.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 435 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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