RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:59, 26 января 2025

Amnesty International указала на ухудшение ситуации с правами человека в Азербайджане

Задержание активиста в Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правозащитная организация Amnesty International констатировала ужесточение репрессий против журналистов и активистов в Азербайджане и призвала международное сообщество осудить нарушения прав человека.

Как писал "Кавказский узел", в Азербайджане в 2024 году ухудшилась ситуация с правами человека, усилились репрессии против журналистов и активистов, усугубились проблемы с условиями содержания в местах заключения, указала в годовом отчете азербайджанская правозащитная НПО "Линия защиты". В 2024 году в стране усилились репрессии и резко выросло число политзаключенных, констатировал ранее в своем отчете Центр мониторинга политзаключенных.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

Международная организация Amnesty International обнародовала отчет, в котором заявила, что "давно обеспокоена ситуацией с правами человека в Азербайджане". "Включая неоправданные ограничения прав на свободу выражения мнений, объединений и мирных собраний, репрессии в отношении правозащитников и журналистов", - говорится в отчете, который перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В докладе организации указывается на широко распространенные случаи нарушения прав на справедливое судебное разбирательство и злоупотребление системой уголовного правосудия в политических целях.

Часть доклада посвящена произвольным арестам правозащитников и критиков правительства. В частности, авторы отчета напомнили про уголовные дела против правозащитника Анара Мамедли, ученого и политика Губада Ибадоглу, оппозиционного политика Тофига Ягублу, молодых ученых Игбала Абилова и Бахруза Самедова.

Также в докладе указывается на факты преследования активистов и журналистов во время климатической конференции COP29 и после нее.

29-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходила в Баку с 11 по 22 ноября. В ее повестке, в частности, обсуждение усилий для сокращения выбросов парниковых газов и определение источника дополнительного финансирования для уменьшения экологических последствий изменений климата. В свете COP29 всему миру стали видны репрессии в отношении оппозиции и независимых СМИ в стране, говорится в материале "COP29 в Баку: как климатический саммит стал ловушкой для Алиева".

Так, во время конференции активист по защите прав животных Камран Мамедли был избит охранниками и подвергнут кратковременное задержанию за проведение протестной акции на полях форума. В последующие после конференции недели были арестованы правозащитник Руфат Сафаров, шесть журналистов Meydan TV и заместитель директора Бакинской школы журналистики Ульви Таиров, говорится в докладе.

Еще один раздел доклада посвящен проблеме пыток и других видов жесткого обращения и отказа в надлежащей медицинской помощи заключенным. «Пытки и другие виды жестокого обращения в местах содержания под стражей широко распространены в Азербайджане и совершаются безнаказанно полицией и сотрудниками других следственных органов, а виновные почти никогда не привлекаются к ответственности. Не существует независимого механизма подачи жалоб, а также нет доступа к правосудию и эффективным средствам правовой защиты для жертв. Почти все критики правительства регулярно сообщают о том, что подвергаются пыткам и другим видам жестокого обращения в местах содержания под стражей. Как правило, эти утверждения не расследуются эффективно», - подчеркивают авторы исследования.

Они привели конкретные примеры такого обращения с арестованными. Так, в ноябре 2024 года арестованные по делу Abzas Media журналисты Севиндж Вагифгызы и Наргиз Абсаламова сообщили, что столкнулись с притеснениями в ответ на документирование плохих условий в тюрьме, включая отсутствие чистой воды и санитарии.

 «Члены семей и адвокаты журналисток сообщили Amnesty International, что и Севиндж, и Наргиз подвергались запугиванию и насилию в предварительном заключении и имели видимые синяки на руках после того, против них применили силу тюремные охранники», - отмечено в отчете.

О преследовании журналистов рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Также правозащитники указали, что есколько задержанных журналистов и активистов в Азербайджане испытывают серьезные проблемы со здоровьем, усугубленные плохими условиями содержания в тюрьмах и отказом в надлежащей медицинской помощи.

В качестве примера приведено ухудшение состояния здоровья главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анара Мамедли. "17 и 25 октября 2024 года Анар Мамедли сдал анализы крови и прошел УЗИ-обследование в тюремных медицинских учреждениях. Однако впоследствии тюремные власти не предоставили ему результаты этих медицинских обследований. А в ответе от властей, направленном его адвокатам в конце ноября 2024 года, говорилось, что по результатам октябрьских медицинских осмотров Анар Мамедли «не нуждался в каком-либо медицинском лечении». Результаты анализов не были разглашены", - указывается в отчете Amnesty International.

Состояние здоровья Анара Мамедли ухудшается в СИЗО, а просьбы о медобследовании остались без ответа, заявил в октябре его адвокат. Он отметил, что защита долго пыталась обеспечить Мамедли обследование, но решила предать проблему огласке, когда все обращения были проигнорированы чиновниками. Аппарат омбудсмена Азербайджана отчитался, что Мамедли провели обследование в СИЗО, однако защита настаивала на обследовании в частной клинике.

Также в докладе указано, что не получили необходимую медпомощь арестованные Тофиг Ягублу, медиаэксперт Алескер Мамедли, активист Руслан Иззетли и журналист Хафиз Бабалы.

В отчете также указывается на факты длительных ограничений на свидания и телефонных разговоры арестованных журналистов и активистов с членами их семей и на ограничения в отношении родственников арестованных – в частности, замораживание их банковских карт и пенсий.

Организация также обратила внимание на ограничение свободы собраний в Азербайджане, отмечая, что «мирные протесты фактически запрещены в стране уже более десяти лет».

Авторы доклада констатировали, что «никаких признаков надежды» на улучшение ситуации с правами человека в Азербайджане нет, и призвали международное сообщество "решительно осудить системные и серьезные нарушения прав человека" в этой стране.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
01:13, 26 января 2025
Пашинян обвинил в применении психотропных веществ к армянским пленным
04:39, 25 января 2025
Правозащитники указали на ухудшение ситуации с политическими свободами в Азербайджане
Азиз Оруджев. Скриншот фото haqqin.az от 08.01.25,https://haqqin.az/news/337079.
03:10, 25 января 2025
Защита Азиза Оруджева потребовала допустить журналистов на процесс
Фарид Исмаилов. Скриншот фото haqqin.az от 17.01.25, https://haqqin.az/news/337861.
02:16, 25 января 2025
Журналист Фарид Исмаилов оставлен под стражей
Айсель Умудова. Скриншот видео https://www.facebook.com/watch/?v=253840832570401
15:37, 24 января 2025
Журналистка Meydan TV оставлена под арестом
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
11:37, 25 января 2025
Ветер с Апшерона
1
Россию в утиль, а США - образец?
Фото
18:54, 23 января 2025
Ветер с Апшерона
2
Гражданское оружие преступникам
Фото
19:21, 22 января 2025
Ветер с Апшерона
11
Особенность кавказского производства
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Теракт в аэропорту "Домодедово". Москва, 24 января 2011 г. Фото: Yuri Timofeyev (RFE/RL) Теракт в аэропорту Домодедово 24 января 2011 года

Видео с камер видеорегистратора. Скриншот https://oxu.az/ru/proisshestviya/ Имишли: гибель детей и уличные беспорядки

Блогеры
Фото
11:46, 26 января 2025
Ветер с Апшерона
16
Советские общественные события по приказу из ЦК КПСС
Фото
11:37, 25 января 2025
Ветер с Апшерона
1
Россию в утиль, а США - образец?
Фото
20:50, 24 января 2025
Ветер с Апшерона
"Русский дом" шпионажа
Фото
11:49, 24 января 2025
Ветер с Апшерона
2
Казахстан разоблачил запущенную утку о переговорах экипажа AZAL
Фото
18:54, 23 января 2025
Ветер с Апшерона
2
Гражданское оружие преступникам
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Шествие в Тбилиси. 25 января 2025 года. Фото: Tabula https://t.me/Tbilisi_life/36401
25 января 2025, 16:57
Участники шествия в Тбилиси потребовали освободить задержанных

Кормовая часть севшего на мель танкера "Волгонефть-239". Фото: пресс-служба правительства России https://t.me/government_rus/18416
25 января 2025, 14:58
Завершена откачка мазута из танкера у мыса Панагия

Участники акции протеста в Тбилиси. Скриншот фото Publika от 24.01.25, https://www.facebook.com/publika.ge/posts/pfbid02i5Urx37vBj9LQAqphZgX4kuoQMbMGbgoh9fZJKdLfaejds9uQKmx3H8x6PTpg3ybl (деятельность владеющей соцсетью компании Meta запрещена в России).
24 января 2025, 23:33
Марши в поддержку политзаключенных прошли в Тбилиси и Батуми

Айсель Умудова. Скриншот видео https://www.facebook.com/watch/?v=253840832570401
24 января 2025, 15:37
Журналистка Meydan TV оставлена под арестом

Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Показать больше