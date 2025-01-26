Amnesty International указала на ухудшение ситуации с правами человека в Азербайджане

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Правозащитная организация Amnesty International констатировала ужесточение репрессий против журналистов и активистов в Азербайджане и призвала международное сообщество осудить нарушения прав человека.

Как писал "Кавказский узел", в Азербайджане в 2024 году ухудшилась ситуация с правами человека, усилились репрессии против журналистов и активистов, усугубились проблемы с условиями содержания в местах заключения, указала в годовом отчете азербайджанская правозащитная НПО "Линия защиты". В 2024 году в стране усилились репрессии и резко выросло число политзаключенных, констатировал ранее в своем отчете Центр мониторинга политзаключенных.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

Международная организация Amnesty International обнародовала отчет, в котором заявила, что "давно обеспокоена ситуацией с правами человека в Азербайджане". "Включая неоправданные ограничения прав на свободу выражения мнений, объединений и мирных собраний, репрессии в отношении правозащитников и журналистов", - говорится в отчете, который перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В докладе организации указывается на широко распространенные случаи нарушения прав на справедливое судебное разбирательство и злоупотребление системой уголовного правосудия в политических целях.

Часть доклада посвящена произвольным арестам правозащитников и критиков правительства. В частности, авторы отчета напомнили про уголовные дела против правозащитника Анара Мамедли, ученого и политика Губада Ибадоглу, оппозиционного политика Тофига Ягублу, молодых ученых Игбала Абилова и Бахруза Самедова.

Также в докладе указывается на факты преследования активистов и журналистов во время климатической конференции COP29 и после нее.

29-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходила в Баку с 11 по 22 ноября. В ее повестке, в частности, обсуждение усилий для сокращения выбросов парниковых газов и определение источника дополнительного финансирования для уменьшения экологических последствий изменений климата. В свете COP29 всему миру стали видны репрессии в отношении оппозиции и независимых СМИ в стране, говорится в материале "COP29 в Баку: как климатический саммит стал ловушкой для Алиева".

Так, во время конференции активист по защите прав животных Камран Мамедли был избит охранниками и подвергнут кратковременное задержанию за проведение протестной акции на полях форума. В последующие после конференции недели были арестованы правозащитник Руфат Сафаров, шесть журналистов Meydan TV и заместитель директора Бакинской школы журналистики Ульви Таиров, говорится в докладе.

Еще один раздел доклада посвящен проблеме пыток и других видов жесткого обращения и отказа в надлежащей медицинской помощи заключенным. «Пытки и другие виды жестокого обращения в местах содержания под стражей широко распространены в Азербайджане и совершаются безнаказанно полицией и сотрудниками других следственных органов, а виновные почти никогда не привлекаются к ответственности. Не существует независимого механизма подачи жалоб, а также нет доступа к правосудию и эффективным средствам правовой защиты для жертв. Почти все критики правительства регулярно сообщают о том, что подвергаются пыткам и другим видам жестокого обращения в местах содержания под стражей. Как правило, эти утверждения не расследуются эффективно», - подчеркивают авторы исследования.

Они привели конкретные примеры такого обращения с арестованными. Так, в ноябре 2024 года арестованные по делу Abzas Media журналисты Севиндж Вагифгызы и Наргиз Абсаламова сообщили, что столкнулись с притеснениями в ответ на документирование плохих условий в тюрьме, включая отсутствие чистой воды и санитарии.

«Члены семей и адвокаты журналисток сообщили Amnesty International, что и Севиндж, и Наргиз подвергались запугиванию и насилию в предварительном заключении и имели видимые синяки на руках после того, против них применили силу тюремные охранники», - отмечено в отчете.

О преследовании журналистов рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Также правозащитники указали, что есколько задержанных журналистов и активистов в Азербайджане испытывают серьезные проблемы со здоровьем, усугубленные плохими условиями содержания в тюрьмах и отказом в надлежащей медицинской помощи.

В качестве примера приведено ухудшение состояния здоровья главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анара Мамедли. "17 и 25 октября 2024 года Анар Мамедли сдал анализы крови и прошел УЗИ-обследование в тюремных медицинских учреждениях. Однако впоследствии тюремные власти не предоставили ему результаты этих медицинских обследований. А в ответе от властей, направленном его адвокатам в конце ноября 2024 года, говорилось, что по результатам октябрьских медицинских осмотров Анар Мамедли «не нуждался в каком-либо медицинском лечении». Результаты анализов не были разглашены", - указывается в отчете Amnesty International.

Состояние здоровья Анара Мамедли ухудшается в СИЗО, а просьбы о медобследовании остались без ответа, заявил в октябре его адвокат. Он отметил, что защита долго пыталась обеспечить Мамедли обследование, но решила предать проблему огласке, когда все обращения были проигнорированы чиновниками. Аппарат омбудсмена Азербайджана отчитался, что Мамедли провели обследование в СИЗО, однако защита настаивала на обследовании в частной клинике.

Также в докладе указано, что не получили необходимую медпомощь арестованные Тофиг Ягублу, медиаэксперт Алескер Мамедли, активист Руслан Иззетли и журналист Хафиз Бабалы.

В отчете также указывается на факты длительных ограничений на свидания и телефонных разговоры арестованных журналистов и активистов с членами их семей и на ограничения в отношении родственников арестованных – в частности, замораживание их банковских карт и пенсий.

Организация также обратила внимание на ограничение свободы собраний в Азербайджане, отмечая, что «мирные протесты фактически запрещены в стране уже более десяти лет».

Авторы доклада констатировали, что «никаких признаков надежды» на улучшение ситуации с правами человека в Азербайджане нет, и призвали международное сообщество "решительно осудить системные и серьезные нарушения прав человека" в этой стране.

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