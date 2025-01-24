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14:58, 24 января 2025

Два контрактника из Урюпинска убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Антон Сарычев и Евгений Марусик из Урюпинска убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 1086 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 23 января были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1084 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции погиб 36-летний контрактник Антон Сарычев, сообщила 23 января в своем телеграм-канале администрация Урюпинска. "Антон родился в Урюпинске, учился в гимназии. Прошёл срочную службу в армии. В 2024 году заключил контракт и отправился [в зону военной операции]. Имел государственные награды, полученные в ходе участия в специальной военной операции. Погиб 14 января 2025 года", - говорится в сообщении.

Днем ранее, 22 января, мэрия Урюпинска сообщила о гибели рядового Евгения Марусика, который также заключил контракт с Минобороны. "Погиб 14 октября 2024 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Воину было 29 лет. У него осталась мать", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1086 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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