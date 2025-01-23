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17:18, 23 января 2025

Житель Адыгеи арестован по делу о терроризме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики арестовали в Адыгее подозреваемого в участии в деятельности украинской террористической организации, который призывал коллегу совершить теракты.

Житель Тахтамукайского района Адыгеи арестован по делу об участии в деятельности террористической организации, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по республике.

"Установлено, что мужчина, являясь приверженцем украинских националистических идей, одобряя и поощряя деятельность террористической организации по совершению действий, направленных на нанесение ущерба безопасности РФ", - процитировало агентство сообщение ведомства. Также говорится, что подозреваемый также призывал коллегу участвовать в диверсионно-террористических акциях в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Расследуется дело по статье об участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 Уголовного Кодекса РФ). Подозреваемый арестован.

"Кавказский узел" также писал, что силовики завели в отношении бывшего участника военной операции на Украине дело об организации деятельности террористической организации, суд отправил его под арест.

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Автор: "Кавказский узел"

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