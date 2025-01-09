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08:04, 9 января 2025

Участник СВО арестован в Адыгее по делу о терроризме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики завели в отношении бывшего участника военной операции на Украине дело об организации деятельности террористической организации, суд отправил его под арест.

Согласно материалам дела, силовики завели на жителя Адыгеи уголовное дело об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации, следствие ходатайствовало о заключении его под стражу сроком на один месяц и 28 суток, и Майкопский горсуд арестовал обвиняемого.

Адвокат жителя Адыгеи обжаловал его арест. В жалобе он указал, что его подзащитный является бывшим участником специальной военной операции (СВО) на Украине, что он работал ранее в автоцентре "Юг-Авто" и в ООО "Строитель", которое готово за него поручиться и внести залог в два миллиона рублей, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Верховного суда Адыгеи.

Суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу адвоката жителя Адыгеи, указав, что если его переведут под домашний арест, то он проведет его на жилой площади, принадлежащей его родственникам и находящейся в другом субъекте страны, а это будет препятствовать его доставлению в суд и следственные органы того региона, в котором идет разбирательство – в Адыгею.

"Таким образом, оснований для изменения меры пресечения в отношении обвиняемого на иную более мягкую, не связанную с нахождением под стражей, суд апелляционной инстанции не находит", – сказано в постановлении суда.

В материалах дела не приведены подробности уголовного дела об организации деятельности террористической организации, по которому обвинен бывший участник СВО из Адыгеи.

"Кавказский узел" также писал, что 12 августа стало известно, что суд в Ставрополе приговорил к трем годам заключения участника спецоперации на Украине Михаила Голеницкого, признав его виновным в причинении средней тяжести вреда здоровью, угрозе убийством, краже, грабеже и разбое. Судья счел участие в военной операции одним из смягчающих обстоятельств.

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Автор: "Кавказский узел"

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