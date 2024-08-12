12 августа 2024, 11:06

Участнику СВО со Ставрополья вынесен мягкий приговор за грабеж и угрозу убийством

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ставрополе приговорил к трем годам заключения участника спецоперации на Украине Михаила Голеницкого, признав его виновным в причинении средней тяжести вреда здоровью, угрозе убийством, краже, грабеже и разбое. Судья счел участие в военной операции одним из смягчающих обстоятельств.

Согласно материалам дела, участник специальной военной операции (СВО) на Украине Михаил Голеницкий избил знакомую, в результате чего та получила переломы отростков поясничных позвонков, множественные гематомы лица и туловища. Также, поссорившись со случайным прохожим, Голеницкий ранил его ножом и угрожал убийством. Кроме того, он вынес из квартиры сожительницы бытовую технику, в разных местах украл три смартфона, а также, представившись сотрудником Росгвардии, обвинил девушку в распространении наркотиков, забрал будто бы для проверки у нее телефон и снял деньги с банковского счета.

Голеницкий был обвинен в причинении средней тяжести вреда здоровью, угрозе убийством, хищении имущества, грабеже, разбое и мошенничестве, указано в карточке дела, опубликованной несколько дней назад на сайте Промышленного районного суда Ставрополя.

Суд признал Голеницкого виновным и приговорил его к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Суд счел в качестве смягчающего обстоятельства, в том числе, участие Голеницкого в СВО на Украине.

"Кавказский узел" также писал, что суды в регионах юга России неоднократно выносили мягкие приговоры военным, учитывая в качестве смягчающего обстоятельства их участие в СВО. В частности, 10 августа стало известно, что суд в Ессентуках за причинение тяжкого вреда здоровью приговорил к трем годам лишения свободы условно местного жителя Сергея Чуденцова, посчитав смягчающим обстоятельством его участие в специальной военной операции на Украине.

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Примечание:

"Военному из Кабардино-Балкарии отказано в справке о ранении на Украине", "Оставлен в силе приговор офицеру из Северной Осетии за уклонение от службы", "Суды в Чечне продемонстрировали ужесточение подхода к дезертирству".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

12 августа 2024, 10:11

12 августа 2024, 09:17

  • Стримерша с Кубани обвинена в дискредитации военных

    Силовики составили протокол о дискредитации армии на жительницу Краснодарского края Марию Борзову за критику ею во время прямого эфира в интернете участников спецоперации на Украине. Сама Борзова заявила, что ее слова вырвали из контекста и что она критиковала лишь тех военных, которые ведут аморальный образ жизни.

12 августа 2024, 08:23

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12 августа 2024, 06:36

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