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23:16, 21 января 2025

Идалов потребовал наказать судью за неправосудный приговор

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокат из Чечни Тимур Идалов освобожден от принудительных работ, так как распоряжение о вступлении приговора в силу отозвано. Сроки давности по делу уже истекли. Идалов попросил Верховный суд разрешить привлечь к ответственности судью, которая вынесла ему приговор.

Как писал "Кавказский узел", 16 января секретарь Химкинского горсуда сообщила Тимуру Идалову, что распоряжение об отмене вступления приговора в силу ожидается в ближайшее время, его будет выносить судья Колобродова. В тот же день в этот суд поступила апелляционная жалоба на приговор Идалову. "Они должны отменить распоряжение о вступлении приговора в законную силу и направить в УФИЦ ФКУ КП-2 ГУФСИН России по Москве, где меня должны освободить от наказания, назначенного по приговору Химкинского горсуда", - рассказал Тимур Идалов. Он пожаловался на нарушения суда в своем деле и действия силовиков в Генпрокуратуру, СКР, Верховный суд и Путину.

28 ноября 2024 года суд приговорил адвоката из Чечни Тимура Идалова к году и 11 месяцам принудительных работ и на три года запретил заниматься адвокатской деятельностью, признав виновным в угрозах прокурору. Лишение адвокатской практики стало наиболее суровой частью наказания Идалова. Суд необоснованно добавил Идалову отягчающий мотив и оставил его под стражей до апелляции, хотя обязан был немедленно отпустить на свободу в зале суда. 27 декабря 2024 года Идалов вышел на свободу и обратился к судье Химкинского горсуда, указав на нарушения в своем деле.

Адвокат Тимур Идалов освобожден от наказания в виде принудительных работ на основании отозванного распоряжения о вступлении в законную силу приговора Химкинского городского суда Московской области от 28 ноября 2024 года в связи с его апелляционным обжалованием, сообщил сам адвокат.

Согласно официальному документу, подписанному сегодня начальником УФИЦ (участка, функционирующего как исправительный центр) №1 федерального казенного учреждения колония-поселение №2 ГУФСИН России по Москве, пребывание Идалова на территории Российской Федерации, как и выезд, согласно №114-ФЗ от 15.08.1996 года не запрещены (копия сообщения имеется в распоряжении «Кавказского узла»).

Ранее Идалов неоднократно заявлял о незаконном удержании под стражей, несмотря на то, что суд назначил ему наказание, не связанное с лишением свободы. Он указывал на нарушения уголовного и уголовно-процессуального законодательства РФ, в том числе статей 311 и 389.8 УПК РФ, согласно которым осужденный к принудительным работам подлежит немедленному освобождению в зале суда.

В течение длительного времени Идалов добивался справедливого пересчета сроков наказания, утверждая, что фактически отбытые им сроки содержания под стражей и меры пресечения должны быть зачтены в общий срок наказания. Он направлял обращения в различные инстанции, включая Генеральную прокуратуру и Верховный суд, с требованием признать незаконность его заключения.

Тимур Идалов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что 17 января 2025 года истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности. Это, по его мнению, делает любые дальнейшие процессуальные меры против него незаконными.

В настоящий момент он готовится к апелляционному рассмотрению своей жалобы на решение Химкинского горсуда, а также намерен добиваться привлечения к уголовной ответственности причастных к его незаконному лишению свободы должностных лиц и судей.

Так,  Идалов обратился в Генеральную прокуратуру РФ с требованием провести проверку незаконного лишения его свободы и процессуальных нарушений со стороны судьи Химкинского городского суда Людмилы Федорченко и председателя судебной коллегии по уголовным делам Лидии Урбанович.

По словам Идалова, после вынесения приговора, не связанного с лишением свободы, он незаконно оставался под стражей в течение месяца. Кроме того, он сообщает, что не имел доступа к материалам своего уголовного дела, что препятствовало реализации его права на защиту.

В своей жалобе от 19 января он указывает на незаконное содержание под стражей с 28 ноября по 27 декабря 2024 года, несмотря на назначение наказания, не связанного с лишением свободы, на отсутствие доступа к материалам дела из-за несформированности документов и отсутствия их перечня, на отсутствие реакции со стороны Московского областного суда, который не дал оценки незаконному содержанию Идалова под стражей.

Идалов требует расследовать действия судьи и председателя судебной коллегии на предмет превышения полномочий и незаконного лишения свободы, провести проверку в СКР для установления возможного сговора судей и должностных лиц, обеспечить доступ к материалам дела и признать незаконность процессуальных решений, а также прекратить преследование в связи с истечением сроков давности по обвинению.

Адвокат также подчеркивает, что его жалоба не должна направляться тем лицам, чьи действия он обжалует, во избежание предвзятости при ее рассмотрении.

Заявление в Верховный суд о привлечении судьи к уголовной ответственности

19 января Идалов направил заявление в Верховный суд РФ с требованием дать согласие на привлечение судьи Людмилы Федорченко к уголовной ответственности за вынесение заведомо неправосудного приговора. По его мнению, судья умышленно проигнорировала нормы уголовно-процессуального законодательства, допустив произвольное лишение свободы, несмотря на назначение наказания, не связанного с лишением свободы.

Кроме того, Идалов указывает на возможный предварительный сговор между судьей и руководством Московского областного суда, включая председателя судебной коллегии Лидию Урбанович. По мнению адвоката, это подтверждает системные нарушения в судебной системе.

В своем заявлении он требует провести процессуальную проверку действий судьи, рассмотреть вопрос о ее привлечении к ответственности за превышение полномочий и незаконное лишение свободы, исключить направление заявления в адрес руководства Московского областного суда, которое, по его мнению, может покрывать незаконные действия судьи. Заявление направлено в Верховный суд с копией президенту России.

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Автор: Алихан Мамсуров

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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