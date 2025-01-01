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00:50, 1 января 2025

Тимур Идалов потребовал от суда разъяснений

Тимур Идалов. Фото со страницы Тимура Идалова в Facebook деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Юрист Тимур Идалов, осужденный за угрозы прокурору обратился к судье Химкинского городского суда, указав на нарушение норм уголовно-процессуального права в решениях по его делу. Из-за этих нарушений, заявил Идалов, он незаконно был оставлен в СИЗО.

Как писал "Кавказский узел", 31 октября стало известно, что чеченский адвокат Тимур Идалов, обвиняемый по делу об угрозах прокурору, задержан в Грозном и доставлен в Москву. 28 ноября суд в подмосковных Химках приговорил его к году и 11 месяцам принудительных работ по делу об угрозах прокурору и на три года запретил заниматься адвокатской деятельностью. Лишение возможности заниматься адвокатской практикой стало наиболее суровой частью наказания Идалова, хотя и срок принудительных работ близок к максимальному по этой статье. Суд необоснованно добавил Идалову отягчающий мотив в деле об угрозах прокурору, что привело к жесткому наказанию, и оставил его под стражей до апелляции, хотя обязан был немедленно отпустить на свободу в зале суда. 27 декабря Идалов вышел на свободу.

Тимур Идалов был задержан 12 апреля 2023 года, а затем арестован по подозрению в угрозе насилием прокурору во время заседания суда (часть 1 статьи 318 УК РФ). Однако 5 июля 2023 года стало известно, что обвинение переквалифицировано на угрозу убийством или причинением вреда прокурору (часть 2 статьи 296 УК РФ). По версии следствия, 3 октября 2022 года Идалов в зале Никулинского суда Москвы высказал "угрозы применения насилия" в адрес прокурора. Адвокат Мурад Мусаев назвал обвинение "высосанным из пальца", заявив, что у Идалова была перепалка с прокурором и что спустя полгода реплику Идалова квалифицировали как угрозу. "Вы что, [персонаж итальянского сериала про мафию] комиссар Каттани? Так его расстреляли", – процитировал Мусаев слова Идалова в адрес прокурора.

В своем ходатайстве на имя судьи, поданном 28 декабря, Тимур Идалов указывает на противоречие уголовно-процессуальному закону решений, принятых судьей Химкинского суда Федорченко.

«Из резолютивной части приговора следует, дословно, «...Меру пресечения Идалову Т.С.-М. до вступления приговора в законную силу оставить прежней — заключение под стражу...», при этом в «прежнем» решении суда по мере пресечения не указан предельный срок содержания под стражей. При освобождении меня из-под стражи 27 декабря 2024 года в СИЗО мне была выдана копия приговора с отметкой о его вступлении в законную силу 14.12.2024», - пишет в своем ходатайстве Идалов.

Он указывает, что согласно ст. 390 УПК РФ приговор суда первой инстанции вступает в законную силу в день вынесения решения судом апелляционной инстанции, если он не отменяется судом апелляционной инстанции с передачей уголовного дела на новое судебное разбирательство либо с возвращением уголовного дела прокурору.

«Вынесенный приговор был обжалован мною в апелляционном порядке во время незаконного содержания под стражей в ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по г. Москве, что подтверждается сопроводительным письмом из СИЗО-4 от 12 декабря. Кроме того, указанный приговор от 28 ноября был обжалован также моим защитником Самхановым З.В. в установленные законом сроки и порядке, что также подтверждается соответствующими справками и почтовыми квитанциями с описью вложения. Таким образом, остается неясным решение о вступлении приговора в законную силу, при том, что он был обжалован мною и моим защитником, что прямо противоречит требованию уголовно-процессуального законодательства», - настаивает Идалов.

Адвокат указывает на противоречие решения об его освобождении 27 декабря приговору, «вступившему 14 декабря в законную силу».

«Получается, что я с 14 по 27 декабря незаконно находился под стражей, лишенным свободы, на протяжении 14 дней», - заявил адвокат.

Идалов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что ожидает от суда «разъяснения в части вступления приговора в законную силу до вынесения решения судом апелляционной инстанции по существу поданных апелляционных жалоб, а также в части лишения его свободы с 14 по 27 декабря».

Копия поданного ходатайства имеется в распоряжении «Кавказского узла». При этом Идалов назвал свое уголовное преследование незаконным, построенном на сфальсифицированных документах, фальсифицировались даже протоколы о задержании. По его словам, он был задержан в Грозном около 20.00 30 октября.

Во время телефонного разговора с инициатором моего розыска из УМВД города Химки Денисом Павловым и после доставления в УВД Чечни сразу же отзваниваются с министром МВД и передают меня сотрудникам СКФО, которые ... доставляют меня в ИВС города Нальчика. Там оперативный работник (он назвал имя этого сотрудника) составляет заведомо ложный протокол моего задержания в результате проведения каких-то ОРМ на территории города Нальчика, после чего меня переводят в СИЗО-1 Нальчика, затем СИЗО-2 Пятигорска, затем в СИЗО-5 Ростова-на-Дону и после в СИЗО-4 Москвы», - рассказал Идалов.

Он указал, что 28 ноября был вынесен приговор с назначением наказания в виде принудительных работ сроком на 1 год и 11 месяцев, но при этом, вопреки императивным требованиям ст. 311 УПК (Освобождение подсудимого из-под стражи – прим. «Кавказский узел») он не был выпущен из-под стражи, а вместо этого доставлен обратно в СИЗО-4. «В СИЗО я подаю апелляционную жалобу на этот приговор, параллельно с адвокатом, но и при этом я продолжаю сидеть в СИЗО, даже вопреки нормами ч.1 ст. 389.8 УПК России (Последствия подачи апелляционных жалоб – прим. «Кавказский узел»). Из СИЗО меня выпускают 27 декабря с предписанием не позднее следующего дня явиться в Центр принудительных работ», - сообщил Тимур Идалов.

Напомним, что Тимур Идалов, как адвокат, представлял интересы Белхароевых в деле об убийстве начальника ингушского Центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева. В 2021 году глава Счетной палаты Ингушетии Мустафа Белхароев пожаловался, что после задержания его сын Алихан по делу об убийстве начальника регионального ЦПЭ подвергся жестоким пыткам. О пытках заявил и сам Алихан Белхароев. После этого силовики провели в доме Мустафы Белхароева два обыска за два месяца. Адвокат Тимур Идалов назвал эти обыски местью отцу и сыну Белхароевым.

Начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев, были застрелены в Москве 2 ноября 2019 года. Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. Убийство Эльджаркиева было признано терактом. В марте 2021 года следственные действия по делу были завершены.

Баталхаджинцами или белхароевцами называют членов братства Батал-хаджи, которое имеет большое влияние в современной Ингушетии. Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в справке "Кавказского узла" "Батал-хаджи и его последователи".

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор:  Алихан Мамсуров

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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