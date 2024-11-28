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22:29, 28 ноября 2024

Тимур Идалов приговорен к исправительным работам

Тимур Идалов в суде. Скриншот фото из Telegram-канала "Медиазона. Эксклюзив" (признана иноагентом) от 28.11.24, https://t.me/mediazona_exclusive/2561

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Химках приговорил адвоката из Чечни Тимура Идалова к году и 11 месяцам принудительных работ по делу об угрозах прокурору.

Как писал "Кавказский узел", 31 октября стало известно, что чеченский адвокат Тимур Идалов, обвиняемый по делу об угрозах прокурору, задержан в Грозном и доставлен в Москву. Защита считает, что в деле чеченского адвоката Тимура Идалова, обвиняемого за угрозы прокурору, содержится ряд нарушений, и вместе с другими адвокатами готовит жалобу в Комитет по правам человека ООН.

Тимур Идалов был задержан 12 апреля 2023 года, а затем арестован по подозрению в угрозе насилием прокурору во время заседания суда (часть 1 статьи 318 УК РФ). Однако 5 июля 2023 года стало известно, что обвинение переквалифицировано на угрозу убийством или причинением вреда прокурору (часть 2 статьи 296 УК РФ). По версии следствия, 3 октября 2022 года Идалов в зале Никулинского суда Москвы высказал "угрозы применения насилия" в адрес прокурора. Адвокат Мурад Мусаев назвал обвинение "высосанным из пальца", заявив, что у Идалова была перепалка с прокурором и что спустя полгода реплику Идалова квалифицировали как угрозу.  "Вы что, [персонаж итальянского сериала про мафию] комиссар Каттани? Так его расстреляли", – процитировал Мусаев слова Идалова в адрес прокурора.

Адвоката Тимура Идалова приговорили  к одному году и 11 месяцам принудительных работ по делу об угрозах убийством или причинением вреда здоровью в отношении прокурора. Кроме этого, ему на три года запретили заниматься адвокатской деятельностью, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

В последнем слове адвокат напомнил, что даже сама прокурор Тарасова, в угрозах которой он обвинялся, в суде признала, что он не грозился с ней ничего сделать, сообщила сегодня "Медиазона"*.

Посреди длинного последнего слова Идалов попросил суд вызвать ему скорую помощь, так как "давление под 200" и ему нужна консультация врача.

Но судья  на это ответила, что тогда считает выступление Идалова «достаточным», и удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора, говорится в публикации.

Напомним, что Тимур Идалов, как адвокат, представлял интересы Белхароевых в деле об убийстве начальника ингушского Центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева. В 2021 году глава Счетной палаты Ингушетии Мустафа Белхароев пожаловался, что после задержания его сына Алихана по делу об убийстве начальника регионального ЦПЭ подвергся жестоким пыткам. О пытках заявил и сам Алихан Белхароев. После этого силовики провели в доме Мустафы Белхароева два обыска за два месяца. Адвокат Тимур Идалов назвал эти обыски местью отцу и сыну Белхароевым.

Начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев, были застрелены в Москве 2 ноября 2019 года. Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. Убийство Эльджаркиева было признано терактом. В марте 2021 года следственные действия по делу были завершены.

Баталхаджинцами или белхароевцами называют членов братства Батал-хаджи, которое имеет большое влияние в современной Ингушетии. Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в справке "Кавказского узла" "Батал-хаджи и его последователи".

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Автор: "Кавказский узел"

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Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Чеченский боевик с самодельным оружием в руках во время штурма Грозного,Январь 1995. Фото: Михаил Евстафьев. Wikimedia Commons. Ноябрьский штурм Грозного (1994)

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