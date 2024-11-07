Юристы прокомментировали дело Идалова

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Защита считает, что в деле чеченского адвоката Тимура Идалова, обвиняемого за угрозы прокурору, содержится ряд нарушений, и вместе с другими адвокатами готовят жалобу в Комитет по правам человека ООН.

Как информировал "Кавказский узел", 31 октября стало известно, что чеченский адвокат Тимур Идалов, обвиняемый по делу об угрозах прокурору, задержан в Грозном и доставлен в Москву.

Адвокат Тимура Идалова Дмитрий Сотников рассказал подробности о том, как его подзащитный был объявлен в розыск.

По словам адвоката, ранее судья отстранил Идалова от судебного процесса и проигнорировал его право участвовать в прениях. На 15-е июля суд назначил последнее слово подсудимого, судья при этом знал, что Идалов на больничном. 15-го июля Идалов не смог прибыть в суд, поскольку ранее он упал, находясь у себя дома в Шатойском районе Чечни – разбил голову и был госпитализирован с черепной мозговой травмой.

Идалов не смог прилететь в Москву. У него было ограничение, его не пустили с такой травмой в самолет. Судья, зная, что Идалов находится в больнице, объявил его в розыск и изменил ему меру пресечения на содержание под стражей, пояснил Сотников корреспонденту "Кавказского узла".

Защита и Идалова обжаловали это решение, но жалоба осталась без удовлетворения.

"При этом суд направляет Идалову уведомления, он отвечает на них. То есть все знают где Идалов находится. Но несмотря на это, розыск не снимают. При этом у Тимура на руках был загранпаспорт, и он не изымался. Я полагаю, что все надеялись, что он просто уедет за рубеж, и удастся как-то это абсурдное дело прекратить. А Тимур принципиально за рубеж не уезжал, потому что он считает себя невиновным", – рассказал Сотников.

Он указал, что при этом Шатойский райсуд в порядке административного производства удовлетворил административный иск Идалова. "Они признали, что объявление его в Московской области в розыск является незаконным", – подчеркнул адвокат.

Он сообщил также, что в момент задержания Идалов вновь находился в больнице и оттуда его увезли силовики. "Его до сих пор не довезли. Хотя предполагалось, что за один день его доставят. Я написал жалобы в прокуратуру города Химки МО и в Химкинский горсуд, где проходит разбирательство дела против Идалова, а также в МВД. Ответов ещё нет", – уточнил Сотников.

Если суд признает Идалова виновным, то он будет лишен адвокатского статуса. Защита Идалова помогает адвокату Карине Москаленко составить жалобу в комитет по правам человека (КПЧ) ООН, рассказал Сотников. "Комитет попросил, чтобы мы предоставили подтверждение того, что мы делали запросы в соответствующие российские суды и инстанции по делу Идалова", – пояснил он.

Адвокат Карина Москаленко отметила, что ранее Идалов уже подавал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). "Мы с Тимуром выиграли много лет назад дело перед Большой Палатой ЕСПЧ. И благодаря этому ВС РФ отменил его приговор и после длительного рассмотрения дела он был оправдан. Жалоба была на нарушение права на защиту и на справедливое судебное разбирательство и другие нарушения, выключая пытки и незаконное содержание под стражей", – пояснила Москаленко корреспонденту "Кавказского узла".

Дело в ЕСПЧ, о котором идет речь, шло в 2000-х годах, уточнил адвокат Абусупьян Гайтаев. "Тогда конечно ЕСПЧ часто принимал к рассмотрению жалобы от граждан РФ на пытки, незаконное преследование и тому подобное. Но жалоба Тимура была удовлетворена с присуждением ему весьма значительной компенсации. Где-то 8 миллионов в рублях. Они были ему выплачены постепенно", – рассказал Гайтаев корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 11 июня 2022 года президент России Владимир Путин подписал законопроект о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что события, на которые жалуются заявители, произошли до 16 марта 2022 года.

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