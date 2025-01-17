Суд принял апелляцию Тимура Идалова на вступивший в силу приговор

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Химкинский горсуд принял к рассмотрению апелляционную жалобу чеченского юриста Тимура Идалова, который уже отбыл практически весь срок принудительных работ. На нарушения суда в его деле и действия силовиков Идалов пожаловался также в Генпрокуратуру, Следком, Верховный суд и Путину.

Как писал "Кавказский узел", чеченский адвокат Тимур Идалов был обвинен по делу об угрозах прокурору, задержан в Грозном и доставлен в Москву. 28 ноября суд в подмосковных Химках приговорил его к году и 11 месяцам принудительных работ по делу об угрозах прокурору и на три года запретил заниматься адвокатской деятельностью. Лишение адвокатской практики стало наиболее суровой частью наказания Идалова, хотя и срок принудительных работ близок к максимальному по этой статье. Суд необоснованно добавил Идалову отягчающий мотив в деле об угрозах прокурору и оставил его под стражей до апелляции, хотя обязан был немедленно отпустить на свободу в зале суда. 27 декабря Идалов вышел на свободу. Сразу после освобождения он обратился к судье Химкинского городского суда, указав на нарушения в его деле.

Тимур Идалов был задержан 12 апреля 2023 года, а затем арестован по подозрению в угрозе насилием прокурору во время заседания суда (часть 1 статьи 318 УК РФ). Однако 5 июля 2023 года стало известно, что обвинение переквалифицировано на угрозу убийством или причинением вреда прокурору (часть 2 статьи 296 УК РФ). По версии следствия, 3 октября 2022 года Идалов в зале Никулинского суда Москвы высказал "угрозы применения насилия" в адрес прокурора. Адвокат Мурад Мусаев назвал обвинение "высосанным из пальца", заявив, что у Идалова была перепалка с прокурором и что спустя полгода реплику Идалова квалифицировали как угрозу. "Вы что, [персонаж итальянского сериала про мафию] комиссар Каттани? Так его расстреляли", – процитировал Мусаев слова Идалова в адрес прокурора.

В жалобах, направленных на имя президента России Владимира Путина, а также руководителей Генпрокуратуры, СКР, УФСИН России, УФСИН по городу Москве, в Химкинский горсуд и в Верховный суд России, Идалов подробно описывает нарушения законов в своем деле с момента первого задержания в апреле 2023 года.

Давление следствия и арест

Идалов указывает, что 12 апреля 2023 года его задерживали с участием вооруженного спецназа ФСБ. В ходе задержания, свидетелями которого были члены семьи Идалова, сотрудники силовых структур, нанесли ему удар в затылок, несмотря на отсутствие сопротивления. 13 апреля 2023 года Пресненский районный суд Москвы постановил заключить Идалова под стражу и срок его содержания в СИЗО неоднократно продлевался до 12 сентября 2023 года, хотя обвинение к этому моменту уже было переквалифицировано по части 2 статьи 296 УК РФ — преступление небольшой тяжести, не предусматривающее содержания под стражей, сообщает Идалов в жалобах в Генпрокуратуру и СКР, копии которых имеются в распоряжении «Кавказского узла».

Идалов указывает, что дело было переквалифицировано 27 июня 2023 года и с этого момента он, согласно нормам УПК РФ, должен был быть освобожден из-под стражи. Только 5 июля 2023 года мера пресечения была изменена на запрет определенных действий, в том числе нахождения вне дома в ночное время с 22:00 до 07:00.

26 июня 2024 года судья Химкинского городского суда Московской области Федорченко продлила запрет определенных действий до 30 сентября 2024 года. Это решение было принято за пределами допустимого законом срока применения данной меры, который составляет 12 месяцев. Ходатайства защиты об отмене избранной меры пресечения были отклонены.

«10 июля 2024 года в ходе судебного заседания судья Федорченко удалила Тимура Идалова из зала суда, за попытку заявления процессуальных ходатайств, что было расценено судом нарушением порядка. После этого она продолжила рассматривать дело без уведомления сторон о дате следующего заседания. В ночь с 10 на 11 июля 2024 года матери Идалова, 1942 года рождения, стало плохо. Адвокат экстренно вылетел в Чечню с обратным билетом на тот же день, чтобы вернуться до 22.00 и не нарушить установленные запреты, хоть и вышедшие за пределы 12 месяцев. Идалову самому стало плохо из-за состояния матери, он в письменной форме отказался от госпитализации. Однако 14 июля Идалову стало хуже, он упал, потеряв сознание, его госпитализировали, диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга после падения», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» представитель его защиты.

Хотя защита незамедлительно представила суду больничный лист и справки о госпитализации, 15 июля 2024 года судья Федорченко приостановила производство по делу, объявила Идалова в розыск и изменила меру пресечения на заключение под стражу, отметил защитник. 3 сентября Московский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката на это решение, оставил постановление судьи Федорченко без изменений. А 17 октября Верховный суд РФ отказал в передаче кассационной жалобы Идалова на рассмотрение, сославшись на отсутствие оснований для пересмотра дела.

16 октября Шатойский районный суд Чечни признал объявленный розыск Тимура Идалова незаконным и необоснованным. Суд указал, что адвокат находился на лечении и своевременно уведомлял суд о своем состоянии и местонахождении.

21 октября Следственный комитет России по Московской области отклонил обращение Идалова о привлечении судьи Федорченко к ответственности за нарушения закона. В ответе заместителя руководителя следственного отдела было указано, что жалобы на действия судей не подлежат проверке в порядке, установленном УПК РФ.

30 октября Идалов подал кассационную жалобу в Первый кассационный суд общей юрисдикции. Он указал, что суды первой и апелляционной инстанций нарушили его права, игнорируя предоставленные доказательства. Адвокат настаивает, что суммарный срок применения ограничений в виде запрета на определенные действия превысил 12 месяцев, что делает все постановления суда незаконными.

Идалов заявляет о фабрикации обвинения

Тимур Идалов утверждает, что его дело сфабриковано с целью лишить его адвокатского статуса и воспрепятствовать профессиональной деятельности. Он обвиняет следствие, прокуратуру и судей в нарушении норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства РФ (продление меры пресечения за пределами допустимых сроков), фальсификации доказательств и злоупотреблении полномочиями, игнорировании медицинских документов и уважительных причин отсутствия, а также в давлении на медицинские учреждения для досрочной выписки.

«Мы требуем отменить постановления Химкинского городского суда от 26 июня (о продлении запрета определенных действий) и 15 июля 2024 года (об изменении меры на содержание под стражей и объявления в розыск соответственно), а также апелляционные и кассационные решения. Провести проверку действий судей, сотрудников ФСБ и экспертов Минюста, участвовавших в процессе. Вернуть дело прокурору для устранения нарушений и исключения сфальсифицированных доказательств. Обеспечить мне государственную защиту от преследований со стороны ФСБ. Эксперты Минюста РФ вышли за рамки параметров вербальной угрозы, установленных лингвистической наукой. Мною сравнивались профессиональные качества киногероя и прокурора, что не подпадает под признаки вербальной угрозы», - заявил Тимур Идалов корреспонденту «Кавказского узла».

Заключение экспертов Минюста Идалов также обжаловал в заявлении на имя председателя СКР Александра Бастрыкина, где юрист указывает на признаки уголовно-наказуемых деяний в действиях экспертов.

«Рецензия заключения экспертов Минюста, проведенная стороной защиты в МГЮА им. Кутафина, не обнаружила в моих высказываниях вербальной угрозы», - сказал Идалов.

Защита указывает на нарушении прав Идалова основным приговором

При вынесении приговора 28 ноября 2024 года судья Химкинского горсуда «судья вышла за рамки предъявленного обвинения, присвоив себе функции обвинителя, усмотрела наличие отягчающих обстоятельств», которых не было в обвинительном заключении, утверждает Идалов.

«Она заявила, что моя цитата о комиссаре Каттани была высказана из соображений вражды и ненависти к социальной группе «правоохранительные органы»», - отметил Идалов.

Идалов обжаловал приговор в установленные сроки, предоставив доказательства подачи апелляционной жалобы, включая справки о сдаче документов через администрацию СИЗО и Почту России. Администрация СИЗО проигнорировала эти данные и направила лишь копию жалобы в адрес Верховного суда РФ, при этом не передав оригинал в Химкинский городской суд, сообщил Идалов.

«Согласно статье 390 УПК РФ, приговор суда первой инстанции вступает в законную силу только после рассмотрения апелляционной инстанции, однако суд и администрация СИЗО-4, зная об обжаловании, 27 декабря 2024 года вынесли предписание о постановке меня на учет как осужденного, вопреки требованиям Конституции России и УПК РФ. Это противоречит установленным нормам, поскольку меры исполнения приговора не могут быть применены до его вступления в законную силу», - говорит Идалов.

Приговор, как утверждает Химкинский горсуд, вступил в силу 14 декабря 2024 года, однако Идалов оставался под стражей до 27 декабря, хотя закон предписывает немедленное освобождение осужденных, приговор которых не связан с лишением свободы, говорится в жалобе Идалова на действия начальника СИЗО и прокурора по надзору.

«Такое содержание под стражей нарушает требования статьи 311 УПК РФ, что также фиксируется в жалобе. 16 декабря 2024 года Идалов подал исковое заявление по правилам Кодекса административного судопроизводства РФ в суд о признании действий и бездействия начальника СИЗО и прокурора по надзору незаконными. Он указывает, что эти действия способствовали незаконному лишению его свободы. Жалоба также направлена начальнику УФСИН по Москве, начальнику ФСИН России и прокурору по надзору. Идалов заявляет, что его исковые заявления, направленные из СИЗО, могли быть задержаны намеренно. В частности, почтовые документы фиксируют нахождение отправления в одном сортировочном центре более шести дней, что вызывает подозрения о вмешательстве», - сообщил представитель его защиты.

Идалов требует разъяснить основания для вступления приговора в силу до решения апелляционной инстанции, дать оценку действиям администрации СИЗО, направившей копию жалобы вместо оригинала, признать действия сотрудников СИЗО и надзорного прокурора незаконными и необоснованными. Он также требует рассмотреть вопрос о нарушении своих конституционных прав и привлечении виновных к ответственности, а также предоставить разъяснения по неисполнению законных требований и незаконному содержанию под стражей с 28 ноября по 27 декабря 2024 года.

Идалов подчеркивает, что действия судей, сотрудников СИЗО и надзорных органов представляют собой прецедент грубого нарушения федерального законодательства, что требует немедленного реагирования и восстановления его прав.

11 января 2025 года Идалов направил жалобу на имя председателя Верховного суда РФ. В ней юрист настаивает на срочном разрешении ситуации, подчеркивая, что действия сотрудников СИЗО и суда первой инстанции привели к попранию его конституционных прав и свобод.

Срок принудительных работ Идалова истекает 22 января

В настоящий момент адвокат направлен на выполнение принудительных работ в УФИЦ ФКУ КП-2 ГУФСИН России по Москве (Исправительный центр при колонии-поселении №2 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве), рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

«Я встал на учет. Покидать это учреждение нельзя, только с разрешения начальника по неотложным вопросам. 22 января истекает срок отбытия. День в СИЗО засчитывается за два дня [на исправительных работах], а один день запрета определенных действий засчитывается как один день принудительных работ. Итого, к 22 января выходит весь срок. Приговор не вступил в законную силу, и судья понимает, что он обжалован. Зная это и понимая, что мы не несем ответственности за работу Почты России и спецчасти СИЗО, куда была подана апелляционная жалоба, судья допустила нарушения», - рассказал Идалов.

Юрист намерен добиваться отмены всех решений, вынесенных по его делу. «Судья, допустивший грубейшие нарушения, повлекшие незаконное лишение свободы человека, должен ответить перед законом по статье 305 УК РФ за вынесение неправосудного приговора в части меры пресечения. С точки зрения закона, судья, указав в приговоре оставление под стражей до вступления приговора в силу, совершила уголовно наказуемое деяние второй раз», - сказал Идалов.

Он отметил, что в России есть прецеденты, когда судьи привлекаются к уголовной ответственности за заведомо неправосудные решения, однако процент таковых очень мал. «Прецеденты есть, но они очень редкие. И мы будем работать над тем, чтобы виновные в фабрикации уголовного дела и иных незаконных действиях получили по заслугам», - сказал Идалов.

16 января апелляционная жалоба, отправленная 12 декабря защитой Идалова почтой России, поступила в Химкинский городской суд и зарегистрирована за номером №2025-01/192884 (копия уведомления из Химкинского горсуда имеется в распоряжении «Кавказского узла»).

«Жалоба поступила, они должны отменить распоряжение о вступлении приговора в законную силу и направить в УФИЦ ФКУ КП-2 ГУФСИН России по Москве, где меня должны освободить от наказания, назначенного по приговору Химкинского горсуда», - заключил Идалов.

ВРИО Химкинского горсуда суда поручил рассмотреть жалобу Идалова судьям Колобродовой и Федорченко, сообщила Идалову секретарь суда 16 января. При этом в суде сообщили, что судья Федорченко находится в отпуске. Распоряжение об отмене приговора, которое ожидается в ближайшее время, будет выносить судья Колобродова. Дата рассмотрения апелляционной жалобы вышестоящим судом пока не определена, информация о ней отсутствует в карточке дела.

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