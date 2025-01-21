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14:12, 21 января 2025

Военный со Ставрополья убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Евгений Кутепов из Кировского района убит в военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 572 бойцов из Ставропольского края.

Как информировал "Кавказский узел", на 20 января представители власти и силовики официально признали убитыми в специальной военной операции (СВО) не менее 571 бойца из Ставропольского края.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Военнослужащий из поселка Коммаяк Евгений Кутепов убит в военной операции на Украине, сообщила 16 января на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Кировского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 572 бойцов из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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