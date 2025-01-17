Оппозиционер Рамиль Эйналиев получил 30 суток ареста

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист партии Народного фронта Азербайджана Рамиль Эйналиев приговорен к 30 суткам административного ареста за неповиновение полиции. Соратники активиста связали его арест с критическим комментарием в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", Рамиль Эйналиев был задержан в Баку днем 15 января и доставлен в 3-е отделение Хазарского районного управления полиции. Эйналиев - член Ленкоранского отделения ПНФА, но в последнее время жил в Баку.

16 января Хазарский районный суд Баку приговорил члена Лянкяранского районного отделения ПНФА Эйналиева к 30 суткам административного ареста, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» зампред этой оппозиционной организации Аяз Магеррамли.

Мы убеждены, что Рамиля арестовали за активную деятельность в социальных сетях

Эйналиев признан виновным по статье 535.1 (неподчинение законным требованиям представителя полиции) КоАП Азербайджана.

"У Эйналиева не было адвоката по выбору. Мы не знаем деталей дела. Но убеждены, что Рамиля арестовали за активную деятельность в социальных сетях, в частности за недавний критический комментарий в адрес руководства страны. В комментарии не было оскорблений, но была критика», - отметил Магеррамли.

В комментарии, который соратники активиста считают причиной ареста Эйналиева и скриншот которого в ПНФА предоставили корреспонденту «Кавказского узла», содержится критика в адрес руководства Азербайджана и высказано предположение, что при таком руководстве у страны "не будет развития, не будет благополучия, счастья граждан.. одним словом страна идет назад".

Судьба другого активиста ПНФА Аскера Агасоя, задержанного 15 января в селе Устюпю Ордубадского района Нахичеванской автономной республики, остается неизвестной, сообщили в партии.

«Член Ордубадского районного отделения ПНФА Аскер Агасой уже сутки содержится в Ордубадском управлении полиции. Эту информацию подтверждают нам и его близким. Причин задержания ни в Ордубадской полиции, ни в МВД НАР не сообщают. Мы полагаем, что его собираются арестовать в административном порядке. Конечно же, он не совершал никаких правонарушений. Его преследуют за оппозиционные взгляды, активность в социальных сетях», - сказал вечером 16 января корреспонденту «Кавказского узла» глава Нахичеванской региональной организации ПНФА Яшар Багирсой.

Представители МВД Азербайджана и МВД НАР оказались не доступны для комментариев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.