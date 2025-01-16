32 азербайджанские семьи вернулись в Джебраил

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В Джебраил вернулись 32 азербайджанские семьи, покинувшие город во время карабахского конфликта.

Как информировал "Кавказский узел", на 13 января в Джебраил всего вернулись 748 жителей, покинувших город во время карабахского конфликта.

Сегодня из Гарадагского района Баку в Джебраил отправлена группа переселенцев, которые во время карабахского конфликта покинули город и были размещены в различных районах Азербайджана, сообщило агентство АПА.

Из Баку в Джебраил переселены 32 семьи, общим количеством 153 человека, уточнил Report.az.

Таким образом, общее число вернувших в Джебраил горожан достигло 901.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2023 года власти Азербайджана заявили, что в Карабах до 2026 года планируется переселить 140 тысяч человек.

Ранее азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности после возвращения в Карабах – по их словам, не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

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