RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:32, 13 января 2025

39 азербайджанских семей вернулись в Джебраил

Возвращение азербайджанских семей в Джебраил. 13 января 2025 г. Фото: https://caliber.az/post/velikoe-vozvrashenie-eshe-39-semej-otpravilis-v-dzhebrail

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Джебраил вернулись 39 семей, покинувших город во время карабахского конфликта.

Как информировал "Кавказский узел", на 7 ноября 2024 года общее число вернувшихся в Джебраил горожан, покинувших город во время карабахского конфликта, достигло 583-х.

Сегодня из Гарадагского района Баку в Джабраил отправилась группа вынужденных переселенцев, покинувших город во время карабахского конфликта и размещенных в общежитиях, санаториях и административных зданиях в различных районах Азербайджана, сообщило агентство АПА.

В Джабраил переселились 39 семей, общей численностью 165 человек, уточнил Report.az.

Таким образом, общее число вернувших в Джебраил горожан достигло 748.

Напомним, ранее азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности после возвращения в Карабах. В частности, они рассказали, что не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно просто дать жилье. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Самолет летит в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
22:34, 12 января 2025
Самолет в Ереван совершил вынужденную посадку в Махачкале
Алисахиб Керимов. Скриншот фото с сайта газеты "Азадлыг".
16:30, 12 января 2025
Оппозиционер арестован в Азербайджане на 30 суток
Азер Гасымлы. Кадр из видео на его странице в соцсети TikTok – https://www.tiktok.com/@azer_gasimli/video/7297541829996596488
12:17, 12 января 2025
Гасымлы отверг свою причастность к западным структурам
Ханум Мустафаева. Скриншот фото https://turan.az/ru/politika/zurnalistke-xanum-mustafaevoi-vveli-zapret-na-vyezd-iz-azerbaidzana-789068 от 11.01.25.
23:09, 11 января 2025
Журналистке Ханум Мустафаевой запрещен выезд из Азербайджана
Тофиг Ягублу. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла".
14:59, 11 января 2025
Ягублу указал суду на фабрикацию материалов дела
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
08:15, 13 января 2025
Политическая география Южного Кавказа
Главные события 2024 года в Армении
Фото
10:15, 12 января 2025
Ветер с Апшерона
11
В Азербайджане все масштабно-великое
Фото
16:40, 9 января 2025
Ветер с Апшерона
1
Как накажут Карасева?
Все блоги
Справочник
Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Участники акции в День памяти адыгов в национальных костюмах, 2019 год. Фоторепортаж корреспондента “Кавказского узла”. Адыги

Блогеры
Фото
08:15, 13 января 2025
Политическая география Южного Кавказа
Главные события 2024 года в Армении
Фото
10:15, 12 января 2025
Ветер с Апшерона
11
В Азербайджане все масштабно-великое
Фото
12:08, 11 января 2025
Ветер с Апшерона
1
Женское обрезание происходит, сейчас, в России
Фото
09:20, 11 января 2025
Ветер с Апшерона
6
Калифорнийский урок кавказцам
Фото
19:59, 10 января 2025
Ветер с Апшерона
Уволен винтик, не влиящий на механизм
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Последствия атаки беспилотника в Ростовской области. Кадр видео из телеграм-канала Юрия Слюсаря https://t.me/Yuri_Slusar/1738
11 января 2025, 19:56
Житель села в Ростовской области госпитализирован после атаки дрона

Флаги Грузии и партии "Грузинская мечта". Фото: report.az https://report.az/ru/v-regione/partiya-gruzinskaya-mechta-prizvala-ssha-snyat-sankcii-protiv-gruzinskih-sudej/
11 января 2025, 17:57
Аналитики разъяснили подоплеку антизападного заявления "Грузинской мечты"

Заира Пирова. Стоп-кадр видео из telegram-канала "Кризисной группы CК SOS" (признана иноагентом) от 09.01.25, https://t.me/sksosorg/1308.
10 января 2025, 20:25
Заира Пирова вернулась в Дагестан

Больница. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
10 января 2025, 17:36
Работа санатория в Нальчике приостановлена после отравления детей

Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Показать больше