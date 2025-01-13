39 азербайджанских семей вернулись в Джебраил

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В Джебраил вернулись 39 семей, покинувших город во время карабахского конфликта.

Как информировал "Кавказский узел", на 7 ноября 2024 года общее число вернувшихся в Джебраил горожан, покинувших город во время карабахского конфликта, достигло 583-х.

Сегодня из Гарадагского района Баку в Джабраил отправилась группа вынужденных переселенцев, покинувших город во время карабахского конфликта и размещенных в общежитиях, санаториях и административных зданиях в различных районах Азербайджана, сообщило агентство АПА.

В Джабраил переселились 39 семей, общей численностью 165 человек, уточнил Report.az.

Таким образом, общее число вернувших в Джебраил горожан достигло 748.

Напомним, ранее азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности после возвращения в Карабах. В частности, они рассказали, что не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно просто дать жилье. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

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