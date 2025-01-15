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22:03, 15 января 2025

Шесть осужденных за беспорядки в Махачкале отказались обжаловать приговор

Подсудимые в Новокубанском суде. Стоп-кадр видео Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, https://t.me/opskuban/1087.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вступил в силу приговор шестерым осужденным Новокубанским судом жителям Дагестана по делу о беспорядках в аэропорту "Уйташ", они не стали обжаловать приговор.

Как писал "Кавказский узел", в суды Кубани и Ставрополья были направлены 27 уголовных дел о беспорядках в Махачкале. 26 сентября 2024 года Новокубанский суд начал рассмотрение дела шести жителей Дагестана. Обвиняемые - Магомед Гаджиев, Шамил Гаджиев, Башир Магомедалиев, Алибег Рамазанов, Рузвельт Тагиров, Магомеднаби Шайхсламов. 16 декабря 2024 года суд приговорил Тагирова к восьми годам лишения свободы, остальных подсудимых - к семи годам.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Вступил в законную силу приговор шестерым участникам массовых беспорядков в международном аэропорту «Махачкала» - Рузвельту Тагирову, Баширу Магомедалиеву, Магамеднаби Шайхсламову, Алибегу Рамазанову, Шамилу Гаджиеву и Магомеду Гаджиеву, сообщила сегодня Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. 

"Приговор Новокубанского районного суда сторонами обжалован не был, он вступил в законную силу", - указано в telegram-канале пресс-службы.

Напомним, родные обвиняемых и осужденных по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы намеревались просить помощи у главы Чечни Рамзана Кадырова, но не смогли попасть к нему на прием. На встрече с дагестанским омбудсменом они написали письмо главе Дагестана Сергею Меликову и пригрозили протестами в случае отсутствия реакции.

Власти Дагестана не реагировали на просьбы родных осужденных и обвиняемых по делу о беспорядках в Махачкале, поэтому пришлось просить помощи у главы Чечни. Аналитики полагают, что Кадыров отказался от встречи в связи с нежеланием конфликтовать с Меликовым и прослыть защитником участников погрома.

17 февраля 2024 года родственники участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о снисхождении.

 23 декабря 2024 года Усть-Лабинский суд приговорил к лишению свободы на сроки от семи до восьми лет восьмерых обвиняемых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы. 11 декабря 2024 года суды в Ставропольском крае приговорили 10 жителей Дагестана к длительным срокам по двум делам о беспорядках в Махачкале. 10 января суд в Георгиевске приговорил четверых жителей Дагестана к 10 годам заключения по делу о беспорядках в Махачкале.

Ранее Армавирский горсуд приговорил к лишению свободы на сроки от шести лет и четырех месяцев до девяти лет пятерых подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, заявили адвокаты и родные осужденных. Защита обжаловала приговор, но апелляционный суд 25 ноября 2024 года оставил его в силе

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе". Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на странице "Кавказ за Палестину".

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Автор: "Кавказский узел"

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