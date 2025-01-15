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21:17, 15 января 2025

Два бойца из Кабардино-Балкарии убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кантемир Кушхов и Казимир Кожиев из Лескенского района убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 218 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 12 января власти признали убитыми  в военной операции на Украине как минимум 216 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Участник военной операции на Украине Кантемир Кушхов, убит в Курской области , посмертно награжден орденом Мужества, сообщила сегодня администрация Лескенского района

Орден Мужества Казимиру Кожиеву. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Лескенского района от 03.12.24, https://t.me/lesken_novosti/8294.В другом сообщении в Telegram-канале районная администрация, также проинформировав о передаче награды родным бойца, сообщила, что в военной операции на Украине убит Казимир Кожиев. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 218 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 203 из них, о гибели еще 15 человек стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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