Два бойца из Кабардино-Балкарии убиты в военной операции

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Кантемир Кушхов и Казимир Кожиев из Лескенского района убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 218 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 12 января власти признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 216 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Участник военной операции на Украине Кантемир Кушхов, убит в Курской области , посмертно награжден орденом Мужества, сообщила сегодня администрация Лескенского района

В другом сообщении в Telegram-канале районная администрация, также проинформировав о передаче награды родным бойца, сообщила, что в военной операции на Украине убит Казимир Кожиев.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 218 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 203 из них, о гибели еще 15 человек стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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