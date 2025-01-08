Дело Мехмана Алиева дошло до суда в Азербайджане

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Активист оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана Мехман Алиев отверг в суде обвинения в незаконном обороте наркотиков и связал свое уголовное преследование с местью силовиков.

Как писал "Кавказский узел", полицейские задержали члена партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мехмана Алиева, и 28 мая он сообщил родственникам, что его избили в полиции и обвиняют в продаже героина. Он проводил в СИЗО голодовку в знак протеста против пыток, а в сентябре проглотил в знак протеста батарейки. Защита подала в прокуратуру жалобу в связи с заявлением оппозиционера о пытках. Сам Алиев настаивает, что его преследуют за критику чиновников и силовиков. Азербайджанские правозащитники признали Мехмана Алиева политзаключенным.

22 мая полицейские в Ширване попытались задержать Али Исаева - двоюродного брата Мехмана Алиева. Алиев обнародовал видеозапись попытки этого задержания и аудиозапись телефонных переговоров с полицейскими, требующими удалить видео. После инцидента Алиев уехал в Баку и 23 мая был задержан. Однопартийцы заявили, что Алиева преследуют за распространение видео с критикой полиции, в МВД опровергли эту версию.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 7 января началось судебное следствие по делу активиста ПНФА Алиева, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Фахраддин Мехтиев.

После оглашения обвинительного акта Алиев выступил с показаниями в суде. Оппозиционер заявил, что уголовное дело против него было сфабриковано. «Мехман Алиев рассказал, что был арестован после того, как в мае 2024 года снял на видео и распространил в социальных сетях кадры попытки задержания сотрудниками полиции в городе Ширван его родственника Али Исаева. Мой подзащитный рассказал, что Исаев кричал, что его ложно хотят обвинить в наркопреступлении. Мехман Алиев стал снимать происходящее и предложил, чтобы правоохранители провели личный обыск Исаева перед видеокамерой, но люди в штатском продолжали попытки насильно посадить Исаева в машину. Последний в знак протеста порезал себя. После этого, полиция потребовала от Алиева удалить видео, однако тот отказался. В результате обоих, Алиева и Исаева, арестовали по обвинению в незаконном обороте наркотиков, но по разным делам», - пояснил Мехтиев.

Алиев также сообщил, что до привода в полицию он вообще не имел представления о том, как выглядят наркотики. Оппозиционер заявил суду, что после задержания подвергался физическому насилию.

«Даже в ходе медицинского обследования при поступлении в СИЗО врачи констатировали у него ссадины на теле. К сожалению, наша жалоба на пытки в отношении Алиева в полиции не была расследована прокуратурой», - сказал адвокат.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил, что состоялось заседание по делу Алиева, следующее заседание назначено на 21 января. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

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