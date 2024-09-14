Оппозиционер Алиев госпитализирован в Баку после акции протеста

14 сентября 2024, 16:59

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Арестованный в Баку оппозиционер Мехман Алиев проглотил батарейку в знак протеста против ареста, он госпитализирован, сообщил его отец. Алиев отверг обвинение в торговле героином и настаивает, что его преследуют за критику чиновников и силовиков, рассказал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", полицейские задержали члена партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мехмана Алиева, и 28 мая он сообщил родственникам, что его избили в полиции и обвиняют в продаже героина. Он проводил в СИЗО голодовку в знак протеста против пыток. Защита подала в прокуратуру жалобу в связи с заявлением оппозиционера о пытках.

22 мая полицейские в Ширване попытались задержать Али Исаева - двоюродного брата Мехмана Алиева. Алиев обнародовал видеозапись попытки этого задержания и аудиозапись телефонных переговоров с полицейскими, требующими удалить видео. После инцидента Алиев уехал в Баку и 23 мая был задержан. Однопартийцы заявили, что Алиева преследуют за распространение видео с критикой полиции, в МВД опровергли эту версию.

Он проглотил батарейки в знак протеста против его необоснованного, несправедливого ареста

Мехман Алиев, находящийся в Бакинском СИЗО-1, проглотил батарейки и был госпитализирован, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» отец арестованного Айдын Алиев. «Мехман сегодня (14 сентября) позвонил и сообщил, что находится в Лечебном учреждении пенитенциарной службы Азербайджана. Оказывается, вчера (13 сентября) он проглотил батарейки в знак протеста против его необоснованного, несправедливого ареста», - сказал он.

По его словам, активист пошел на этот шаг после того, как его уводили на допрос. «Возможно, на Мехмана было вновь давление. После ареста его избивали, поломали ребра, никто за это наказан не был. Мехмана уже много месяцев содержат в заключении. Мой сын ни в чем не виноват. Он всего лишь снимал на видео задержание полицией его двоюродного брата в Ширване. Из-за того, что он не удалил видео, а распространил запись в Интернете, против него завели уголовное дело о наркотиках. Это обвинение абсолютно ложное», - рассказал Айдын Алиев.

По его словам, Мехман сообщил, что "чувствует себя вяло". "Батарейки все еще у него в организме. Ему сказали, что они должны естественным образом выйти с калом. Если это не произойдет, предпримут медицинские меры. Но если батарейки будут оставаться в организме, то он может отравиться", - сказал отец активиста.

В мае батарейку в СИЗО проглотил активист ПНФА Эльхан Алиев. Проглоченная батарейка может застрять в желудке или в переходе от тонкой кишки к толстой, рассказал тогда зампредседателя Объединения врачей Азербайджана Айдын Алиев (полный тезка отца Мехмана Алиева). Воздействие кислоты желудочного сока на батарейку может вызвать протечку едкого содержимого батарейки в организм, а длительное пребывание батарейки в организме чревато угрозами для здоровья и жизни, указал врач Айдын Алиев.

Мужчина не уточнил, какие батарейки и сколько штук проглотил его сын. "Я был взволнован и не стал у него уточнять это. Да какая разница, сколько батареек, и одна может угрожать ему. Видимо, он проглотил батарейки от часов, а может быть, от радио», - отметил Айдын Алиев.

Его обвиняют в торговле героином, в то время как он едва концы с концами сводил

Адвокат активиста Фахраддин Мехтиев сообщил, что следствие по делу Мехмана Алиева продолжается. «Срок предварительного следствия истекает 26 сентября, если его не продлят. Мехман Алиев не признает себя виновным. Он был арестован в отсутствие достоверных первичных доказательств его вины. Сам Мехман Алиев считает, что его преследуют за деятельность в социальных сетях, распространение видео критического содержания о чиновниках и силовиках. Активист в отчаянии от несправедливости. Его обвиняют в торговле героином, в то время как он едва концы с концами сводил поденной работой. Он мне говорил, что, если его преследование не прекратится, он прибегнет к крайним действиям», - сказал Мехтиев корреспонденту «Кавказского узла».

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