Адвокат Мехмана Алиева потребовал от прокуратуры расследования пыток активиста

06 июня 2024, 03:44

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Защита активиста партии Народного фронта Азербайджана Мехмана Алиева, который проводит голодовку в бакинском СИЗО, подала в прокуратуру жалобу в связи с заявлением оппозиционера о пытках. Адвокат Алиева также намерен требовать его перевода под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", полицейские задержали члена партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мехмана Алиева, и 28 мая он сообщил родственникам, что его избили в полиции и обвиняют в продаже героина. С 1 июня он проводит в СИЗО голодовку в знак протеста против пыток.

22 мая полицейские в Ширване попытались задержать Али Исаева - двоюродного брата Мехмана Алиева. Алиев обнародовал видеозапись попытки этого задержания и аудиозапись телефонных переговоров с полицейскими, требующими удалить видео. После инцидента Алиев уехал в Баку и 23 мая был задержан. Однопартийцы заявили, что Алиева преследуют за распространение видео с критикой полиции, в МВД опровергли эту версию.

Адвокат Мехмана Алиева Фахраддин Мехтиев 5 июня подал в Сабунчинскую районную прокуратуру жалобу в связи с заявлением оппозиционера о пытках над ним в полиции. Днем ранее, 4 июня, защитник встречался с активистом в СИЗО.

«Он сказал, что отвергает предъявленное ему обвинение в торговле наркотиками. Мехман Алиев рассказал, что после задержания, 23 и 24 мая, подвергался жестоким побоям с целью принуждения к признательным показаниям. Он сказал, что его били руками по разным частям тела», - рассказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

Мехтиев указал, что заметил синяки на руках оппозиционера. «Уже прошло более 10 дней и следы насилия могли пройти, но на руках я видел синяки. Он также жаловался на боли в ребрах», - сказал адвокат.

По словам защитника, при поступлении в СИЗО Алиева осмотрели медработники. «Обследование было проведено, но что было зафиксировано, мы не знаем. Прокуратура в ходе расследования должна запросить эту информацию», - отметил Мехтиев.

Требованиями голодовки, которую Алиев проводит с 1 июня, являются освобождение его из-под стражи, закрытие уголовного дела против него и расследования пыток над ним. Алиев просил адвоката считать его голодовку продолжающейся до тех пор, пока он лично не скажет ему или своим родным по телефону об окончании акции. Алиев не принимает пищу, но пьет воду.

Мехтиев также указал на необоснованный запрет на встречи Алиева с близкими. «В СИЗО сказали, что запрет введен следователем, но это необоснованное решение. Запрет на свидания вводится в исключительных случаях, когда речь идет о необходимости предотвращения возможных преступлений или изоляции особо опасных преступников. Алиев впервые привлекается к ответственности, статья обвинения не относится к тяжким преступлениям против личности», - добавил адвокат.

Сроки апелляции для обжалования ареста Алиева уже пропущены, констатировал Мехтиев, пояснив, что его поздно привлекли к защите активиста «Арест обжаловать мы уже не сможем. Но, я подам ходатайство о переводе Алиева под домашний арест», - сказал адвокат, отметив, что это состоится не раньше следующей недели.

«Мне нужно получить текст постановления о задержании и решения об аресте, изучить их, и уже исходя из аргументов следствия подать ходатайство», - пояснил он.

Алиев проходит по одному делу со своим двоюродным братом Али Исаевым, за которого он вступился, когда того лица в штатском пытались задержать. В связи с голодовкой Алиева не изолировали от других заключенных, серьезных изменений в состоянии здоровья в связи с голодовкой пока не заметно. «Он только начал голодовку, поэтому наверное пока рано говорить об ее последствиях для здоровья. Но лицо Алиева было бледным», - отметил адвокат.

Следствие ведет Сабунчинское районное управление полиции по статье о незаконном обороте наркотиков в крупном размере (статья 234.4.3 УК Азербайджана предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы)

Отец активиста Айдын Алиев рассказал, что после ареста никто из родных не видел его сына. «Нам не дают встреч с Мехманом. Мы поехали в Баку, в СИЗО, но нам отказали в свидании. Там сказали, что следователь должен дать разрешение, а с ним мы не можем связаться. Мехману дают возможность только звонить раз в неделю. 4 июня он позвонил и сообщил, что объявил голодовку. Он протестует против его необоснованного ареста и избиения. Он жаловался, что его сильно избивали. Мехман сказал, что пока сам не сообщит нам или не передаст через адвоката, что закончил голодовку, значит он продолжает ее», - рассказал Алиев корреспонденту «Кавказского узла».

Он уверен, что сын никак не причастен к наркотикам, а реальная причина ареста - обнародование Мехманом видео попытки задержания в Ширване его родственника Али Исаева.

«Люди в гражданском пытались посадить в машину нашего родственника Али, он кричал, что его хотят оклеветать. На шум собрались люди. Мы с Мехманом случайно там оказались. Кто-то крикнул, что надо снимать на видео, и Мехман стал вести запись. Алиев порезал себе руки и полиция отступила. Мой сын распространил видео, не знаю, правильно он поступил или нет. Если, неправильно, пусть его наказали бы за это, но зачем предъявлять ложное обвинение в наркотиках. Я ничего не могу сказать про Али, если его подозревали в наркотиках, но в сложившейся там ситуации все вопросы можно бы снять, если бы на место обыскали Али и сняли бы это на видео», - продолжил Айдын Алиев.

Он отметил, что материальные возможности семьи крайне ограничены и адвоката сыну наняли товарищи по партии.

Глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что Алиев вступил в организацию более полутора лет и находится на учете в Сабунчинском районном отделении. «Имя Мехмана Алиева было официально включено в прошлом году в список членов нашей партии в реестре Минюста», - отметил Адилов.

По его словам, деятельность Алиева в партии заключалась в организации мероприятий и собраний Сабунчинского районного отделения ПНФА. В протестных акциях Алиев не участвовал, однако он был «активен в социальных сетях публикациями с критикой властей».

Сотрудник МВД Азербайджана сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что Али Исаев и Мехман Алиев привлечены к ответственности по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Утверждения о физическом давлении на Алиева представитель ведомства назвал «абсолютным вымыслом».

В отделе общественных связей пенитенциарной службы не подтвердили информацию о голодовке Алиева, указав, что руководству СИЗО не поступало от него заявления о голодовке. Относительно запрета на свидания в ведомстве заявили, что пенитенциарная служба не имеет отношения к этому решению, его принял следователь.

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