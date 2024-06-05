Оппозиционер Алиев объявил голодовку в бакинском изоляторе

05 июня 2024, 08:32

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Член оппозиционной партии Мехман Алиев, арестованный в Баку после публикации видео с критикой действий силовиков, объявил голодовку в знак протеста против пыток после задержания, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", полицейские задержали члена партии Народного фронта Азербайджана Мехмана Алиева, и 28 мая он сообщил родственникам, что его избили в полиции и обвиняют в продаже героина.

22 мая полицейские в Ширване попытались задержать Али Исаева - двоюродного брата Мехмана Алиева. Алиев обнародовал видеозапись попытки этого задержания и аудиозапись телефонных переговоров с полицейскими, требующими удалить видео. После инцидента Алиев уехал в Баку и 23 мая был задержан. Однопартийцы заявили, что Алиева преследуют за распространение видео с критикой полиции, в МВД опровергли эту версию.

Мехман Алиев объявил голодовку в бакинском СИЗО, сообщил его адвокат Фахраддин Мехтиев, который 4 июня посетил подзащитного.

По словам адвоката, Мехман Алиев рассказал, что его пытали как при задержании, так и позже в отделении полиции, в связи с чем 1 июня он объявил голодовку в знак протеста, сообщило поздно вечером 4 июня Meydan TV.

Алиев также пожаловался, что ему не позволяют поговорить по телефону или встретиться с родственниками. Адвокат назвал этот запрет "незаконным и необоснованным" и отметил, что подаст заявление в прокуратуру по поводу пыток его подзащитного.

Руководство Бакинского СИЗО заявило, что официально не было проинформировано о голодовке Мехмана Алиева. В ведомстве также опровергли информацию о запрете Алиеву на телефонные звонки и встречи с родственниками. Однако следователь запретил ему свидания с родственниками, пишет издание.

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