Эльхан Алиев помещен в карцер тюремного госпиталя

30 мая 2024, 05:04

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Врач тюремного госпиталя заявил супруге проглотившего в СИЗО батарейку активиста партии Народного фронта Азербайджана Эльхана Алиева, что элемент вышел из его организма. Сам оппозиционер, помещенный в карцер тюремного госпиталя, отрицает это.

Как писал "Кавказский узел", 15 мая член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльхан Алиев объявил сухую голодовку в СИЗО, требуя прекратить уголовное преследование. 20 мая он приостановил акцию протеста после заверений в том, что его апелляционная жалоба на приговор будет рассмотрена объективно. Алиев сказал супруге, что "если его обманут, то он возобновит голодовку и сделает так, что его найдут мертвым". 27 мая апелляционный суд оставил приговор активисту в силе. Алиев в суде заявил, что проглотил батарейку в знак протеста.

Суд в Баку приговорил Эльхана Алиева к пяти годам лишения свободы, признав его виновным в мошенничестве при продаже земельного участка. Двое других подсудимых приговорены к условному сроку, никто из обвиняемых не признал вину. 13 мая суд не удовлетворил ходатайство о переводе Алиева под домашний арест.

После заявления Эльхана Алиева о том, что он проглотил батарейку из пульта для телевизора, его поместили в лечебное учреждение пенитенциарной службы. На следующий день, 28 мая, родственник посетил там Алиева, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» супруга активиста Шахназ Алиева.

«Мой муж сказал, что батарейка остается у него в организме, в двенадцатиперстной кишке. Правда, батарейка в брюшной полости у него не вызвала пока каких-то проблем, но психически, как мне рассказал сын, Эльхан был очень напряжен. 29 мая я сама пошла в госпиталь, чтобы увидеться с Эльханом, но встречу нам не дали - сказали, что встреча положена раз в неделю. Ко мне вышел врач госпиталя и он заверил в том, что вчера он лично провел рентгеновское обследование и батарейки не было видно – она вышла из организма естественным путем», - рассказала супруга активиста.

По словам Шахназ Алиевой, вечером 29 мая муж позвонил ей. «Эльхан сказал, что врач говорит неправду, если бы батарейка вышла бы из организма он сам знал бы об этом. По словам Эльхана, если врач не увидел на рентгене батарейку, это еще не значит, что она вышла. Эльхан наверное, понял бы, что батарейка вышла из тела», - отметила она.

Женщина отметила, что значительных изменений своего самочувствия ее супруг пока не заметил. «Однако он по голосу казался очень слабым, и говорил нервно. Оказывается, Эльхана сразу по прибытию в госпиталь беспричинно заключили в карцер, это еще сильнее его угнетает. В знак протеста он отказался от других обследований», - добавила она.

Проглоченная батарейка в организме может застрять в пищеводе, что обычно происходит у детей, а также в желудке, если не проходит через узкий сфинктер между ним желудком и кишечником. Также она может застрять в подвздошно-слепокишечном отверстии - переходе от тонкой кишки к толстой, корреспонденту «Кавказского узла» заместитель председателя Объединения врачей Азербайджана, радиолог Айдын Алиев.

По его словам, воздействие кислотности желудочного сока на батарейку может вызвать реакцию, результатом которого станет протечка едкого содержимого батарейки в организм. Это очень опасно для здоровья человека, которому угрожают два вида отравлений в результате разложения батарейки. Одним из возможных вариантов также является перитонит – инфекционное воспаление брюшной полости с нарушением разных функций организма, в этом случае, необходимо срочная операция, указал врач.

Алиев уверен, что длительное пребывание батарейки в теле чревато угрозами для здоровья и жизни. Место, где мог застрять элемент, можно точно установить путем проведении рентгеновского обследования с использованием контрастного вещества. Из желудка ее можно извлечь эндоскопическим способом, путем ввода зонд через пищевод, из кишечника - методом колоноскопии. Информацией, возможно ли провести эти манипуляции в госпитале пенитенциарной службы Айдын Алиев не располагает.

Врач не исключил, что гладкий предмет может выйти из организма естественным физиологическим путем, но если в течение нескольких дней этого не происходит, необходимо медицинское вмешательство.

Проглатывание батарейки в знак протеста против политического преследования практиковалось в Азербайджане и другими заключенными. Так, 5 февраля суд в Баку приговорил к лишению свободы блогера Рашада Рамазанова по делу о незаконном обороте наркотиков. В знак протеста Рамазанов проглотил батарейку и был госпитализирован. После обследования врачи пришли к мнению, что его здоровье вне опасности.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.