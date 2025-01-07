Демонстранты организовали "выставку достижений" "Грузинской мечты"

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Плакаты с достижениями правящей партии "Грузинская мечта" разместили демонстранты у парламента Грузии. В числе "заслуг", представленных на 41-м плакате, есть закон об иноагентах и отток граждан Грузии за границу.

Как писал "Кавказский узел", демонстранты на 40-й день протестов против приостановки евроинтеграции заблокировали движение у парламента Грузии. К акции присоединились участники рождественских шествий. Участники акции протеста в Тбилиси признались, что пришли на площадь Руставели в рождественскую ночь, чтобы в этот день напомнить о человечности и необходимости продолжить европейский путь страны.

Сегодня 41-й вечер протестов перед парламентом Грузии, после того, как правительство объявило о приостановке переговоров о вступлении в ЕС.

На акции сегодня обыгрывается цифра «41» - это избирательный номер «Грузинской мечты». На проспекте Руставели организована выставка 41-го «достижения» правящей партии. Ровно 41 плакат - в частности про безвизовый въезд граждан Грузии в Россию, принятие закона "о прозрачности иностранного влияния", про массовый отток граждан Грузии из страны, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

Как следует из видео, приложенного к публикации, в числе "заслуг" Грузинской мечты" также упоминаются торговые связи с Россией, трагедия в Шови, при которой погибли 32 человека, засилье полиции и отсутствие справедливости.

На 41-й день непрерывного протеста демонстранты собрались у парламента Грузии с тем же требованием - провести новые выборы и освободить лиц, задержанных во время протестов. Протестующие перекрыли движение по проспекту Руставели, сообщает "Интерпрессньюс".

Ежедневно продолжается и акция протеста у "Общественного вещателя" - участники акции требуют предоставить эфирное время, тем, кто не согласен с политикой правящей партии.

"С 30 ноября 2024 года мы собираемся здесь каждый день и протестуем против вредной, пропагандистской политики канала, которая напрямую препятствует развитию протеста и помогает правительству укрепить свою власть. Сегодня говорили о дошкольном образовании, правах детей, и, очевидно, мы говорим в контексте протеста, о том, как политика «Грузинской мечты» препятствует развитию прав детей и делает партийную политику вместо политики образования", - привела телекомпания "Пирвели" слова одного из участников акции.

Канал приостановил прямые трансляции, на которых предоставляли слово людям, несогласным с политикой властей, 30 декабря 2024 года. "Нам сказали, что у них будет перерыв на три дня, но с тех пор их уже нет в сети, на сообщения, звонки не отвечают и нам неясно, когда эта трансляция будет восстановлена", - заявила кинодокументалист Саломе Яши.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Саломе Зурабишвили.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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