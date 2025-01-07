Участники акции связали Рождество с европейским будущим Грузии

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Участники акции протеста в Тбилиси признались, что пришли на площадь Руставели в рождественскую ночь, чтобы в этот день напомнить о человечности и необходимости продолжить европейский путь страны.

Как писал "Кавказский узел", демонстранты на 40-й день протестов против приостановки евроинтеграции заблокировали движение у парламента Грузии. К акции присоединились участники рождественских шествий.

Участники акции протеста в Тбилиси рассказали корреспонденту "Кавказского узла", почему в рождественскую ночь пришли на проспект Руставели. Рядом с местом проведения акции находится храм Кашвети, многие протестующие уходили на рождественскую службу, стояли там несколько минут со свечами, а затем возвращались на площадь.

Рождество - повод вспомнить о нашей человечности и долге защитить друг друга

"Мы проводим гражданскую акцию, требуя проведения досрочных выборов и освобождения политических заключенных. Так совпало, что в тот же день происходит церковный праздник. Потому люди приходят в церковь, постоят немного и возвращаются на площадь перед парламентом. В то время, как мы празднуем Рождество, многие люди находятся в политическом заключении, а кто-то проходит лечение после жестоких разгонов митинга. Рождество - повод вспомнить о нашей человечности и долге защитить друг друга", - заявил житель Тбилиси Темо.

"Лично я пришла только на акцию, хотя стою сейчас во дворе церкви. На акции раздавали свечи, так что мое присутствие в церкви - продолжение моих гражданских требований", - рассказала Ирина.

Несколько молодых людей, одетых в карнавальные костюмы, заявили, что празднование Рождества - тот день, когда нужно напоминать о единстве Грузии и Европы.

"Я обычно одеваюсь в старинный европейский костюм с цилиндром, а сейчас пришел с новогодней традиционной елкой "чичалаки". Все это символизирует то, что мы можем сохранить свою идентичность в Европе. А разговоры о том, что мы, грузины должны сохранить свою какую-то исключительность и ни с кем не идти на переговоры, являются нарративами российской пропаганды", - заявил гид из Тбилиси Гурам.

Мы всегда были вместе с Европой

"Я в костюме Товлим Бабу (Дед Мороз), но при всем том я хотел бы напомнить, что и в дохристианскую эпоху, и во времена христианства Грузия являлась частью Европы и даже центром ее. Даже жена царя Миноса - одного из персонажей древнейшей в Европе минойской культуры - была сестрой царя Колхиды Аета и сестрой знаменитой Медеи. Так что мы всегда были вместе с Европой", - сказал реконструктор Зураб Макацаврия.

На рождественский митинг пришли также и лидеры политических партий, однако они не выступали. Один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Мелия отказался от интервью, чтобы это не было расценено как попытку политических партий перехватить инициативу у граждан.

Один из лидеров "Сильной Грузии" Мамука Хазарадзе, отвечая на вопросы корреспондента "Кавказского узла", отметил, что митинг, который закончился сегодня в два часа ночи, является важной вехой. "В режиме нон-стоп проходят протестные акции, люди протестуют против нечестных выборов и геополитического разворота. Двух целей хотят достичь люди, как и я - освобождения политических заключенных и назначения новых выборов", - сказал он.

При этом Хазарадзе отметил, что вскоре будут усилены санкции со стороны США, а Иванишвили не сможет достичь взаимопонимания с Дональдом Трампом. "Прежде всего речь зайдет о строительстве глубоководного порта в Анаклии. Как вы знаете, существующее правительство Грузии экспроприировало американские и иные зарубежные инвестиции, вложенные в строительство порта. Во-вторых, администрация нового президента поддержит демократию и законность. Такова политика американского народа. А то, что говорит Иванишвили по ТВ и в других СМИ, будто его кто-то поддержит, - всего лишь пропаганда. Никто не поддержит человека, который украл голоса избирателей", - считает он.

Строительство глубоководного порта Анаклия на Черноморском побережье Грузии началось в декабре 2017 года. В январе 2020 года власти Грузии констатировали, что "Консорциум развития Анаклии" не смог завершить в установленные сроки строительство глубоководного порта, и соглашение о строительстве глубоководного порта расторгнуто. Оппозиция сочла это решение политическим. В августе 2022 года стало известно о планах реанимации проекта строительства порта. Причем строительством займется китайская компания, находящаяся под американским санкциями.



Он полагает, что против Иванишвили вскоре выступят не только крупнейшие банки страны ТВС и Bank of Georgia, но и весь бизнес в целом. "Он не дает никому работать. Предприятия не могут заработать деньги в таких политических условиях", - заявил политик.

В храме Кашвети на богослужении присутствовали не только протестующие, но и сторонники властей. "Я просто верующая. Я не поддерживаю митинг", - сказала одна женщина, а мужчина заявил, что не поддерживает проведения митинга, тем более что во время Рождества нет места противостоянию.

Полиция выставила перед парламентом легкое ограждение - одну шеренгу полицейских патрульной службы. В 00.00 по местному времени полицейские вместе с участниками митинга зажгли рождественские свечи. После того участники акции начали потихоньку расходиться.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Саломе Зурабишвили.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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