Протестующие отмечают Рождество на проспекте Руставели

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Демонстранты на 40-й день протестов против приостановки евроинтеграции заблокировали движение у парламента Грузии. К акции присоединились участники рождественских шествий.

Как писал "Кавказский узел", на 39-й день протестов участники акции в Тбилиси демонстративно вышли на улицу в масках, нарушая тем самым введенный недавно запрет. Студенты двух университетов присоединились к требованиям освободить обвиняемых в участии в групповом насилии актеров Андро Чичинадзе и Вепхию Касрадзе.

Участники акции протеста в Тбилиси демонстративно вышли на улицу в масках, нарушая тем самым введенный недавно запрет. Студенты двух университетов присоединились к требованиям освободить обвиняемых в участии в групповом насилии актеров Андро Чичинадзе и Вепхию Касрадзе.

Верующие прошли шествием по проспекту Руставели в Тбилиси, держа в руках горящие свечи. Они пришли в храм Кашвети на ночную службу. Одновременно с этим на проспекте Руставели проходит 40-й день протестов против приостановки переговоров о вступлении в ЕС, участники акции требуют провести новые парламентские выборы и освободить политзаключенных, сообщило Paper Kartuli.

Ранее в группе Daitove объявили акцию «Рождественская ночь у Кашвети». "Сегодня, когда проспект Руставели стал нашим домом, невозможно представить Рождество без друг друга. Давайте зальем улицы светящимися потоками и вместе встретим рождение Спасителя", - говорится в сообщении на странице группы в Facebook*.

Автомобильное движение на проспекте Руставели перекрыто. К сегодняшней акции присоединяются участники рождественских шествий к центральному проспекту Тбилиси, проинформировало "Интерпрессньюс".

Сегодня на акции запрещены свистки и вувузелы. Участников призывали приходить со свечами и рождественскими подарками для детей из неимущих семей - сбор помощи идет возле главной елки у здания парламента, сообщило агентство "Новости Грузия".

К участникам протестной акции присоединилась пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили - она пришла отмечать Рождество на проспект Руставели, сообщило агентство, приложив видео, на котором Зурабишвили идет среди участников протестов.

"Это самая сильная ночь, ночь единства. Общество сформировалось, и ничто не сможет этому помешать”, - заявила Зурабишвили в интервью телекомпании "Пирвели".

Собравшимся на проспекте Руставели" раздают свечи и текст рождественской песни "Алило", проинформировал Telegram-канал Tbilisi Life.

Корреспондент "Кавказского узла" спросила директора НПО "Институт исследования демократии" Тину Хидашели, как она оценивает прошедший год с точки зрения работы общественного сектора. "Я хорошо помню начало национального движения. Хорошо помню не только улицу и проспект Руставели, но и наши флаги в театрах, концертных залах, школах, университетских аудиториях. 2024 был годом начала нового величия, нового символизма. Мы возродимся как нация, как единство борцов за свободу", - сказала она.

Один из лидеров "Сильной Грузии" Мамука Хазарадзе заявил в эфире "Пирвели", что сторонников евроинтеграции никто не сможет остановить. «Мы не прятались в своих домах, грузинский народ вышел и упорно продолжил этот протест. Это ценит свободолюбивый мир. Все великие преобразования осуществляются благодаря наличию таких свободных людей в авангарде. Такие протесты рождают новых лидеров», - заявил он.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Саломе Зурабишвили.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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