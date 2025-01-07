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12:39, 7 января 2025

Беженка из Чечни признана в Великобритании виновной в призывах к насилию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Джамиля Тимаева демонстрировала воспитанникам исламской школы ролики "Исламского государства"* с призывами нападать с оружием и совершать поджоги.

По данным Центрального уголовного суда Лондона Олд-Бейли, 20-летняя беженка из Чечни Джамиля Тимаева признана виновной в распространении видео с призывами к насилию. Тимаеву задержали в октябре 2022 года в лондонском аэропорту Хитроу, откуда она собиралась вылететь в Турцию. Приговор ей будет вынесен 7 марта.

По версии следствия, Тимаева преподавал детям в исламской школе "уроки джихада". В частности, она показывала видео "Подстрекайте верующих", сделанное запрещенной в России судом террористической организацией "Исламское государство" (ИГ). В этом видео содержатся призывы к нападению с применением холодного или огнестрельного оружия, а также поджигать здания, леса и сельскохозяйственные угодья. Сама Тимаева вину не признает, сообщил сегодня ТАСС.

Из Чечни в Великобританию Тимаева переехала в 2013 году в качестве беженки после того, как Швейцария и Люксембург отказали ей в убежище. Она шесть лет жила в столице Уэлльса городе Кардиффе вместе со своей семьей. В 2019 году семья получила убежище и переехала в Виндзор. В суде Тимаева заявила, что в ее жизни ислам занимает центральное место, информирует британское издание The Daily Telegraph.

"Кавказский узел" также писал, что ранее широкий резонанс вызвало убийство во Франции преподавателя Самуэля Пати. Перед этим на уроке, посвященном свободе слова, он демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими, им оказался 18-летний уроженец Чечни Абдулак (Абдуллах) Анзоров, получивший во Франции статус беженца. Среди 16 задержанных по этому делу были его родственники. Самые длительные сроки – по 16 лет – получили признанные соучастниками убийства Наим Будауд и Азим Эпсирханов.

Абдулак Анзоров был похоронен с почестями в Урус-Мартановской районе Чечни, в церемонии прощания приняли участие около 200 человек, главным образом родные и близкие семьи Анзоровых. В целях безопасности местные власти ввели особый режим допуска, в село пускали в основном местных жителей, а в окрестностях были выставлены 65 полицейских.

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* признано террористической организацией и запрещено в России по решению суда.

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Автор: "Кавказский узел"

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