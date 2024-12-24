Суд во Франции вынес приговор знакомым Абдулака Анзорова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Париже завершился судебный процесс по делу об убийстве учителя Самуэля Пати. Осуждены восемь фигурантов дела. Самые длительные сроки - по 16 лет - получили признанные соучастниками убийства Наим Будауд и Азим Эпсирханов.

Как информировал "Кавказский узел", 16 октября 2020 года в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими, им оказался 18-летний гражданин России, уроженец Чечни Абдулак (Абдуллах) Анзоров, получивший во Франции статус беженца. Среди 16 задержанных по этому делу были его родственники. 17 декабря стало известно, что обвинение запросило для восьми обвиняемых по делу об убийстве Пати сроки заключения до 16 лет.

Восемь обвиняемых по делу об убийстве Самуэля Пати осуждены во Франции. Самые длительные сроки получили друзья Абдулака Анзорова Наим Будауд и Азим Эпсирханов, они осуждены на 16 лет тюрьмы каждый. Будауд и Епсирханов признаны виновными в соучастии в убийстве, пишет 20 декабря RFI.

13 лет лишения свободы назначил суд Брахиму Шнину - отцу Заины Шнин, которая обвинила Самуэля Пати в демонстрации карикатуры на пророка Мухаммеда. Суд счел его одним из инициаторов травли Пати в соцсетях. Еще одного фигуранта дела Абдельхакима Сефриуи, также признанного одним из инициаторов травли, суд приговорил к 15 годам тюрьмы.

Лукман Ингар и Исмаил Гамаев признаны виновными в террористическом сговоре, по данным обвинения, они в своих аккаунтах постоянно выражали ненависть и радикальные воззрения. Ингар приговорен к трем годам лишения свободы, из которых два года - условно, а Гамаев - к пяти годам лишения свободы, из которых 30 месяцев - условно.

Юсуф Чинар признан виновным в идеологическом оправдании терроризма, он, по версии обвинения, демонстрировал джихадистские убеждения и оправдывал действия Анзорова. Суд приговорил его году тюремного заключения с обязательным социально-правовым сопровождением.

Присцилла Манжель, по версии обвинения, не участвовала активно в "кампании ненависти", но писала комментарии по поводу убийства. Прокуратура не нашла в ее записях в соцсетях или переписке с Анзоровым свидетельств того, что она знала о намерении совершить преступление. Суд приговорил ее к трем годам условно с испытательным сроком.

Напомним, Абдулак Анзоров был похоронен с почестями в Урус-Мартановской районе Чечни, в церемонии прощания приняли участие около 200 человек, главным образом родные и близкие семьи Анзоровых. В целях безопасности местные власти ввели особый режим допуска, в село пускали в основном местных жителей, а в окрестностях были выставлены 65 полицейских.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.