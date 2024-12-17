Прокурор в Париже потребовал длительные сроки для знакомых Абдулака Анзорова

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Обвинение запросило сроки заключения до 16 лет для восьми обвиняемых по делу об убийстве учителя Самуэля Пати, совершенном в 2020 году выходцем из Чечни Абдулаком Анзоровым.

Как информировал "Кавказский узел", 16 октября 2020 года в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими, им оказался 18-летний гражданин России, уроженец Чечни Абдулак (Абдуллах) Анзоров, получивший во Франции статус беженца. Среди 16 задержанных по этому делу были его родственники.

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции запросила наказания от одного до 16 лет лишения свободы для восьми обвиняемых по делу об убийстве Самуэля Пати, передало 16 декабря RFI.

Обвинение потребовало приговорить к 10 годам заключения Брахима Шнина, который является отцом школьницы, из-за которой начался конфликт и к 12 годам заключения исламского проповедника Абдельхакима Сефриуи. Для Азима Эпсирханова и Наима Будауда, знавших Анзорова лично и обвиняемых в соучастии в убийстве, прокуроры запросили 16 и 14 лет заключения.

Также обвинение запросило сроки лишения свободы для членов группы, которая, по версии следствия, разжигала травлю в соцсетях: для Исмаила Гамаева – пять лет лишения свободы, из которых 18 месяцев условно; для Юсуфа Чинара – один год лишения свободы и затем пять лет социально-юридического контроля за идеологическое оправдание терроризма; для Присциллы Манжель – 18 месяцев тюремного заключения и для Лукмана Ингара – два года заключения.

В конце текущей недели суд присяжных заслушает последнее слово обвиняемых и затем вынесет приговор.

Напомним, Абдулак Анзоров был похоронен с почестями в Урус-Мартановской районе Чечни, в церемонии прощания приняли участие около 200 человек, главным образом родные и близкие семьи Анзоровых. В целях безопасности местные власти ввели особый режим допуска в село пускали в основном местных жителей, а в окрестностях были выставлены 65 полицейских.

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