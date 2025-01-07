Стоимость изъятого у Храновского имущества оценена в 500 миллионов

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Общая стоимость конфискованного имущества у Игоря Храновского, отвечавшего за развитие Северного Кавказа, и членов его семьи оценивается в 500 миллионов рублей.

Как информировал "Кавказский узел", в марте 2024 года Игорь Храновский был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств. С 2021 года он возглавлял департамент Минэкономразвития по социально-экономическому развитию СКФО. 28 ноября 2024 года стало известно, что суд конфисковал у Храновского усадьбу в Одинцово и семь дорогостоящих автомобилей.

По версии следствия, Игорь Храновский, занимая должность директора департамента Минэкономразвития России, организовал передачу недвижимого имущества в безвозмездное пользование коммерческой компании без проведения торгов, после чего "организовал подписание договора" о передаче скважины в безвозмездное пользование этой компании, не имевшей лицензии на пользование недрами.

Стоимость имущества, которое суд изъял у Игоря Храновского в пользу государства, составляет порядка 500 миллионов рублей, сообщил источник в правоохранительных органах. "Речь идет о крупных суммах наличных денежных средств в различных валютах, элитных автомобилях и дорогостоящей недвижимости", – привел ТАСС его слова.

Согласно материалам дела, суд у Храновского в пользу государства изъял земельный участок площадью 2,8 тысячи квадратных метров в подмосковном поселке Горки-2, а также расположенный там же коттедж. У Храновского и его семьи также конфискованы три нежилых помещения на Звенигородской улице в Москве и семь машин премиум-класса (Bentley Continental GT, Bentley Mulsanne, Mercedes-Benz G63, Mercedes-Benz CL 65 AMG и еще три Mercedes). В ходе обысков у Храновского также было изъято 433 тысячи евро, 53,6 тысячи фунтов стерлингов и 3,7 миллиона рублей.

Напомним, с 2014 по 2018 год Игорь Храновский был заместителем полпреда Ингушетии при президенте России, а затем вице-премьером республики. Весной 2020 года он стал директором департамента развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития, а с марта 2021 года – директором департамента социально-экономического развития СКФО.

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