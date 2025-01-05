Волонтеры на Кубани спасли более 4,8 тысячи птиц

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Более 4,8 тысячи пострадавших от мазута птиц спасены волонтерами в Краснодарском крае, из них более 2000 переданы в центры реабилитации.

Как писал "Кавказский узел", в Анапе и Темрюкском районе спасены более 2,5 тысячи птиц, в центры реабилитации передано 1622 птицы, отчитался 3 января оперштаб Кубани. Добровольцы пожаловались на нехватку моющих средств и рассказали, что вынуждены подручными способами отмывать птиц от мазута.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В Анапе и Темрюкском районе спасены более 4,8 тысячи птиц. Их доставляют в пункты, где круглосуточно продолжается их отмывка, лечение и подготовка к отправке на реабилитацию, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

5 января разворачивает работу еще один центр

"Таких пунктов на побережье пять: один в п. Волна Темрюкского района, остальные - в Анапе. 5 января разворачивает работу еще один центр - на базе пансионата «Полярные Зори» в Витязево, самый крупный. В него задействованные в этой работе переедут из других работающих пунктов помощи", - говорится в публикации.

В центры реабилитации в нескольких регионах России уже передали 2037 птицы, отметили власти. "Пернатых, чье состояние здоровья не вызывает опасений у специалистов, начали выпускать в Краснодаре в районе Старой Кубани и на территории Тамано-Запорожского заказника", - сообщил оперштаб.

Власти назвали ложной информацию о гибели большинства спасенных птиц

Также оперштаб объявил фейком информацию "в социальных сетях и телеграм-каналах" о том, что 90% птиц, спасенных в Анапе и отправленных в Краснодар на реабилитацию, умерло по дороге. Во время транспортировки погибло менее 10% птиц, говорится в публикации.

"Загрузка пернатых для последующей транспортировки в центры реабилитации проходит под контролем ветеринаров и орнитологов, представителей профильных ведомств и, в обязательном порядке, с участием сотрудников центров. К сожалению, загрязненная мазутом птица действительно гибнет по вполне понятным причинам – от интоксикации организма нефтепродуктами. Птицы гибнут в центрах, где их отмывают, есть случаи гибели в процессе перевозки и во время реабилитации и лечения. Однако за все время транспортировки птиц в реабилитационный центр в краснодарский Сафари-парк погибло менее 10% особей", - сообщили власти Кубани.

По оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Напомним, 25 декабря губернатор Вениамин Кондратьев ввел краевой режим ЧС в связи с выбросом мазута на берег моря в Анапе и Темрюкском районе, признав, что до этого действовал лишь режим ЧС муниципального уровня. Однако выбросы мазута на берег продолжались, и был введен режим ЧС федерального уровня. Он дал возможность привлечь силы и средства федеральных органов власти и оказать финансовую помощь из резервного фонда правительства страны.

Из-за того что региональный режим ЧС введен лишь спустя 10 дней после первых выбросов мазута на берег, были упущены возможности для более эффективной борьбы с последствиями экологической катастрофы.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, указали экологи. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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