Обвинение в теракте за поджог фейерверков в Невинномысске удивило юристов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Действия пенсионерки, которая подожгла фейерверки в отделении банка в Невинномысске, следует трактовать как хулиганство, а не теракт, указали юристы.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря 2024 года в отношении 68-летней пенсионерки из Невинномысска было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве после того, как она подожгла фейерверки в банке по указанию телефонного собеседника. Позднее полиция сообщила, что действия женщины квалифицированы по части 2 статьи 205 УК РФ (теракт), предусматривающей от 12 до 20 лет лишения свободы.

После задержания женщина рассказала, что накануне ей позвонил неизвестный и сообщил о списании денег со счетов и их блокировке, а для разблокировки и возврата суммы необходимо было поджечь пиротехнику в помещении банка. По данным полиции, в результате происшествия никто не пострадал и пожара не произошло.

Уголовное дело пенсионерки, обвиненной в теракте, прокомментировали "Кавказскому узлу" не участвующие в деле адвокаты Абусупьян Гайтаев, Тимофей Широков и Марина Агальцова.

Чтобы преступление квалифицировать как теракт, нужно доказать, что виновник желал посягать именно на этот объект и с целью дестабилизации работы госорганов или влияния на принятие политических решений, заявил Абусупьян Гайтаев.

"Именно в этих целях должна была быть совершена акция. А здесь очевидно, что этот инцидент тянет реально только на хулиганство. Теракт даже близко не стоит", - сказал он.

С юридической стороны там нет состава терроризма

По мнению адвоката, власти хотят примерных наказаний за такие акции. "Чтобы другим неповадно было, хотят это как-то пресечь. А пресекают у нас как? Карательными мерами. А так с юридической стороны там нет состава терроризма", - полагает Гайтаев.

В ноябре и декабре 2024 года в разных городах России местные жители устраивали поджоги и взрывы пиротехники в общественных местах. В торговых центрах, банках и почтовых отделениях они бросали петарды и бутылки с зажигательной смесью, а на улицах пытались поджечь полицейские автомобили. По данным МВД, около 20 человек поддались на "манипуляции мошенников". В этих инцидентах не усматривается признаков диверсии, указали ветераны спецслужб.

Нельзя так упрощать столь серьезное преступление, как теракт, подчеркнул Гайтаев. "Теракт - это сложный состав преступления, его надо правильно квалифицировать. Но идут самым простым путем. Конъюнктура. Сейчас идет СВО. Если какие-то движения им не нравятся, то считают возможным, ссылаясь на обстановку, действовать жестче. И поступок человека, взорвавшего петарду в Сбербанке, спокойно переквалифицируют на теракт", - сказал он.

Не важно, хлопушку она взорвала или килограмм тротила. Главное, что она сделала взрыв

В свою очередь Тимофей Широков указал, что содержание статьи УК о теракте дает простор трактовкам. «Давайте откроем статью 205 и буквально почитаем. Совершение взрыва, поджога или иных действий устрашающих население, создающих опасность гибели человека, причинение значительного имущественного ущерба, либо наступление иных тяжких последствий. В целях дестабилизации органов власти или международных организаций, либо воздействия на принятие решений, а также угроза совершения указанных действий. Вы понимаете, эта статья из серии «что дышло»? Она сама по себе так сформирована. Не важно, хлопушку она [пенсионерка] взорвала или килограмм тротила. Главное, что она сделала взрыв, перепугала, понимаешь, население. Тут же можно так, а можно эдак [трактовать]", - сказал он.

В то же время, должен быть конкретный умысел для достижения вышеперечисленных целей, отметил адвокат. «Был ли взрыв петарды в Сбербанка направлен на это? Тем более, Сбербанк - это не госучреждение. Хотя, вероятно, Сбербанк могут воспринимать как элемент системы госуправления. Всё зависит от того, докажет ли следствие конкретный умысел. При совершении хулиганского поступка умысел не конкретизированный, это поступок на почве нигилизма, цинизма, неуважения к окружающим», - пояснил Широков, отметив, что в силовых органах в настоящее время существует запрос на ужесточение преследований за такого рода акции.

Адвокат Марина Агальцова отметила, что преступления на почве терроризма квалифицируются согласно законодательному определению о том, что терроризм – это "идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами публичной власти федеральных территорий, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий".

В преступлении пенсионерки такой направленности не прослеживается, указала адвокат. «Из открытой информации видно, что акции не имели целью воздействовать на принятие решений государственными или иными органами. Не было целью повлять на что-то своими действиями. Поэтому нельзя приписывать теракт в этом случае», - сказала Агальцова.

По её словам, при вынесении приговора суд должен учитывать состояние совершившего поступок, в том числе состояние психического здоровья. "Но каким образом это скажется на наказании, не ясно. Суд сам здесь решает. Здесь нет чётких указаний. Предположим, проблемы с сердцем у человека - минус один год. Судья сам, руководствуясь законом и совестью, принимает решение", - пояснила Марина Агальцова.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.