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06:21, 4 января 2025

Контрактник выбросил в лесу на Кубани более 50 боевых гранат

Граната, фото: пресс-служба МЧС РФ.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный выбросил 52 ручные гранаты, чтобы не оформлять документы для их сдачи на склад. Боеприпасы нашли и забрали местные жители.

Дело по обвинению военнослужащего по статьям Уголовного кодекса  ст. 226 (п «в» ч. 3) и  292 УК РФ (ч. 2) рассматривал Новороссийский гарнизонный суд.

Как следует из решения, опубликованного на сайте суда, контрактник Андрей Крохалев 10 апреля 2024 года находился на полигоне войсковой части и выполнял обязанности начальника пункта боепитания. По окончании занятия по огневой подготовке, что бы не сдавать на склад неизрасходованные в ходе занятий боеприпасы - гранаты - РГД-5 в количестве 52 штук, а также что бы в последующем не оформлять документы на сдачу указанных боеприпасов, отнес вверенные ему указанные неизрасходованные гранаты в лесополосу, где их выбросил.

Боеприпасы нашли местные жители: они рассказали в суде, что часть гранат перепрятали там же в лесу, а еще 32 забрали с собой и раздали знакомым.

Смягчающими обстоятельствами суд назвал контракт с Минобороны, участие в специальной военной операции на Украине и награждение ведомственной медалью "За боевые отличия". В суде Крохалев признал вину и заявил, что хочет продолжить службу.

При этом  полтора года назад - в марте 2023 года Томский гарнизонный суд приговорил его к пяти с половиной годам условно за самовольное оставление части. Новый приговор, учитывая неотбытую часть предыдущего наказания, составил шесть лет колонии общего режима.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что суд оштрафовал на 2,5 миллиона рублей начальника военного госпиталя в Краснодаре Владимира Карпова, признав его виновным в получении взятки от контрактника за получение справки о ранении

3 мая 2024 года стало известно, что Новочеркасский гарнизонный военный суд признал виновным в даче взятки Максима Ширина, который был мобилизован в октябре 2022 года. Он за деньги пытался избежать отправки в зону боевых действий и добиться покровительства на службе.

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Автор: "Кавказский узел"

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