Начальник военного госпиталя в Краснодаре осужден за взятку

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Суд оштрафовал на 2,5 миллиона рублей начальника военного госпиталя в Краснодаре Владимира Карпова, признав его виновным в получении взятки от контрактника за получение справки о ранении.

Согласно материалам дела, начальник военного госпиталя в Краснодаре Владимир Карпов заявил раненому контрактнику Шарипову, что может ему помочь с оформлением справки, необходимой для получения выплаты в три миллиона рублей. Карпов, по версии следствия, заявил Шарипову, что без его помощи тот выплату не получит. Эту информацию Карпов довел до Шарипова через посредника.

Шарипов согласился на предложение Карпова и передал ему через посредника один миллион рублей, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Южного окружного военного суда. О том, как правоохранительным органам стало известно о взятке, в материалах дела не указано.

Краснодарский гарнизонный военный суд признал Карпова виновным в получении взятки и оштрафовал его на 2,5 миллиона рублей. Смягчающими обстоятельствами суд счел его участие в военной операции на Украине, наличие у него медалей "За отвагу", Суворова и Луки Крымского. Адвокат Карпова обжаловал приговор, заявив, что начальник госпиталя не назначает выплаты, и что Карпов лишь пытался обмануть Шарипова. Однако Южный окружной военный суд оставил приговор без изменения.

Комментариев от представителей Владимира Карпова относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 3 мая 2024 года стало известно, что Новочеркасский гарнизонный военный суд признал виновным в даче взятки Максима Ширина, который был мобилизован в октябре 2022 года. Он за деньги тот пытался избежать отправки в зону боевых действий и добиться покровительства на службе.

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