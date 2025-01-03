Заявления Кадырова нанесли ущерб отношениям России и Узбекистана

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Власти Узбекистана восприняли заявления Рамзана Кадырова в адрес узбекских чиновников как вмешательство во внутренние дела страны, указали узбекские аналитики.

Как информировал "Кавказский узел", 28 декабря депутат парламента Узбекистана Одилжон Тожиев осудил высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес переживших покушение чиновников, призвал его извиниться и помочь поиску подозреваемых. Один из них, Бислан Расаев, обвинялся в Турции в политических убийствах и шпионаже, но мог быть освобожден по обмену.

Ранее Кадыров назвал "вбросом" версию о наличии "чеченского следа" в нападении на автомобиль бывшего госслужащего в Узбекистане. 26 декабря глава Чечни назвал провокацией ситуацию в Узбекистане и пригрозил ответом по чеченским традициям за клевету двум чиновникам, которые, как утверждают СМИ, были целями покушения, организованного с участием властей Чечни.

Власти Узбекистана, если возбуждено уголовное дело и требуются данные по обвиняемым, могут обратиться к российским правоохранительным органам, отметил юрист Тимофей Широков. "Они могут попросить о правовой помощи. Установленных лиц объявляют в розыск и могут передать материалы о российских гражданах для привлечения их к уголовной ответственности. Одновременно подозреваемых могут объявить и в международный розыск по линии Интерпола", – сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Помимо сугубо юридических последствий инцидент может иметь и политические, считает он. "Спектр здесь может быть очень широкий. Пересмотр двусторонних отношений, пересмотр каких-либо соглашений", – пояснил Широков.

В Центральной Азии Чечню воспринимают как субъект России, отметил узбекский журналист Умид Бобоматов. "Но относятся к ней как к полумафиозной, криминальной структуре, способной решать проблемы на территории СНГ и внутри самих государств. Такой репутации послужили ряд заказных убийств политиков, бизнесменов, в которых участвовали непосредственно люди Рамзана [Кадырова], чеченцы. Тот образ, который Рамзан [Кадыров] выстроил себе – брутального боевика, поборника ислама, головореза и человека, способного заставить извиниться любого человека (будь то политик или простой человек) любимчик Путина, его вседозволенность – сделали свое дело: недалекие мигранты, политики и люди, плохо владеющие информацией о реальном положении вещей, верят во всесилие Рамзана и его окружения", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Турции и других странах есть криминальные группы, в которые входят выходцы из Чечни. И этот криминалитет участвовал в устранении политиков, в оказании давления, отъеме имущества, запугивании бизнесменов, отметил журналист. "Узбекский криминал давно пользуется услугами чеченцев, к примеру, среди них есть люди уже приближенные к [президенту Узбекистана] Мирзиёеву, которые и привезли "моду" на чеченцев", – сказал Бобоматов.

По его мнению, заявления Кадырова могут повлиять на отношения России с Узбекистаном и другими странами Центральной Азии, и причем серьезно.

"[Это] вмешательство во внутренние дела Узбекистана, где идет подготовка к операции "Наследник" и неясно кто будет следующим главой государства, где уже пошли слухи об онкологии у первого лица в государстве", – отметил журналист.

Некоторые высокопоставленные лица считают, что за нападением на автомобиль бывшего госслужащего стоят люди Кадырова, продолжил он. "В дальнейшем это может нарушить отношение к Рамзану [Кадырову] и его диктатуре. Что и стало причиной того, что он лично два раза был вынужден давать подробные объяснения и писать, что это дело не его рук", – пояснил Бобоматов.

Контакты с узбекской стороной Кадырову важны из-за налаживания отношений с саудитами и арабами всего Ближнего Востока. У узбеков с ними хорошие отношения. При этом сами арабы настороженно относятся к чеченцам. Узбекские политики выступают гарантами и посредниками в переговорах с арабами и турками, указал Бобоматов.

Он считает, что репутация Путина и Кадырова среди узбекской элиты ослабла. "Они кое-что начали понимать, миф о всесилии чеченцев и Рамзана развеяла [военная операция на Украине]. Постоянная ложь [об успехах чеченских подразделений] и генералов, вроде Апти Алаудинова, потери чеченцев, инфовойна, которую умело ведет Украина – сделали свое дело – этот миф разрушен. Чеченцы – обычные люди, которые бегут, боятся, плачут, лгут, вводят в заблуждение. Людям, которые недалеки в политике, это видится сильным ударом", – полагает Бобоматов.

Двое граждан России, выходцы из Чечни, были объявлены в розыск властями Узбекистана по делу о покушении на Комила Алламжонова – бывшего высокопоставленного члена президентской администрации и приближенного к одному из членов президентской семьи, напомнил узбекский социолог, ассоциированный научный сотрудник школы восточных и африканских исследований (SOAS) в Лондоне Алишер Ильхамов.

Результаты расследования одного из работающих в Узбекистане СМИ дали основания подозревать Отабека Умарова, младшего зятя президента Узбекистана, в организации этого покушения. Через короткое время начались аресты лиц, связанных с Умаровым, а также увольнения должностных лиц силовых органов, которые пытались препятствовать следствию, вероятно, чтобы защитить его. Сам Умаров был вынужден срочно покинуть страну и осесть в Южной Корее. Вскоре он был снят с должности заместителя руководителя Службы безопасности президента, обратил внимание аналитик.

Эти события позволили авторам независимого расследования заподозрить Умарова в подготовке сговора, целью которого было устранение или ослабление околопрезидентской группировки, которую Умаров видимо рассматривал как соперника в притязаниях на власть в стране, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Одного из исполнителей покушения, Шохруха Ахмедова, ранее задерживали власти Турции по делу о подготовке покушения на одного из критиков Рамзана Кадырова, продолжил Ильхамов.

"Однако Шохрух и ряд других участников того покушения были отпущены, как предполагается, в результате лоббирования со стороны Кадырова. Эти данные позволили [авторам независимого расследования] заподозрить наличие чеченского следа и в деле покушения на Алламжонова. Эти подозрения о чеченском следе усилились после объявления в розыск Бислана Расаева и Шамиля Темирханова, которых узбекские власти подозревают в соучастии в теневой "сети", созданной Отабеком Умаровым, и обвиняют в сокрытии данных о покушении на Алламжонова", – продолжил аналитик.

В связи с этими подозрениями и действиями узбекских властей Рамзан Кадыров выступил, по крайней мере, дважды с публичными заявлениями. В первом из них он просто отрицал свою причастность к покушению на Алламжонова. А во втором, которое он опубликовал в своем телеграм-канале, Кадыров перешел к обвинениям в отношении Алламжонова и еще другого лица из президентского аппарата Узбекистана, хотя те сами до сих пор никаких публичных заявлений в отношении Кадырова не делали, а значит, не давали никаких поводов для обвинений. В этом, втором заявлении, Кадыров также пытался оправдывать Отабека Умарова, тем самым фактически подтверждая подозрения о его вовлеченности в междоусобную войну между кланами в Узбекистане, на стороне одного из этих кланов, пояснил Ильхамов.

По сути эти обвинения были направлены против самого президента Узбекистана, так как именно с его санкции проводится расследование, и именно его решением "полетели головы" тех, кто был в одной компании с Отабеком Умаровым, указал аналитик.

"Теперь о последствиях. Если раньше Рамзана Кадырова принимали с почестями в Узбекистане, на самом высоком уровне, то теперь вряд ли вообще пустят в страну. Хотя есть основания полагать, что за действиями Кадырова стоит Кремль, российское руководство вряд ли будет вмешиваться в раздор между Кадыровым и узбекским руководством. Кремль будет делать вид, что этот раздор его не касается, но при этом вряд ли будет сотрудничать с узбекским следствием и способствовать выдачи тех двух чеченских граждан, выдачи которых добивается Ташкент", – отметил Ильхамов.

По его мнению, скандал будет спущен на уровень Рамзана Кадырова и различных публичных персон Узбекистана, в основном депутатов парламента, что в принципе уже происходит.

"А Путин и Мирзиеев будут, как и прежде, встречаться, как ни в чем ни бывало. При этом, я думаю, в Ташкенте отлично понимают, что выставляемая на публику самостийность чеченского руководства на самом деле санкционирована Кремлем, особенно в контексте внешней политики, но будут делать вид, что это отношений между властями обеих стран не касается", – сказал Алишер Ильхамов.

Власти других стран Центральной Азии также будут делать вид, что ничего особенно не происходят, однако будут активно обсуждать происходящее в кулуарах. В отношении самой Чечни вряд ли можно ожидать каких-либо серьезных изменений в Узбекистане, однако власти будут более внимательно следить за контактами с чеченским руководством и ассоциированными с ним лицами, особенно если в эти контакты вовлечены должностные лица, отметил он.

"Будет де факто действовать табу на эти контакты и вообще на допуск в страну указанных выше лиц, из опасений проникновения в Узбекистан выходцев из Чечни, специализирующихся на выполнении спецопераций. Аналогичного подхода вероятно будут придерживаться и в соседних странах Центральной Азии", – заключил Ильхамов.

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