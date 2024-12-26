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19:32, 26 декабря 2024

Глава Чечни пригрозил узбекским чиновникам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рамзан Кадыров назвал провокацией ситуацию в Узбекистане и пригрозил ответом по чеченским традициям за клевету двум чиновникам, которые, как утверждают СМИ, были целями покушения, организованного с участием властей Чечни.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "вбросом" версию о наличии "чеченского следа" в нападении на автомобиль бывшего госслужащего в Узбекистане.

Глава Чечни заявил сегодня что "прозападные СМИ" раздувают  слухи "о раздоре в семье президента Узбекистана"  Шавката  Мирзиёева. 

По его словам, "покушение на бывшего чиновника Комила Алламжонова" покушением "и с натяжкой назвать трудно". Он отверг версию, прозвучавшую в СМИ о чеченском следе ."Я сказал тогда, говорю и сейчас: если бы это готовил я, то довёл бы дело до конца еще в тот же день. Не стоит быть обо мне такого плохого мнения", - заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

"Другой вопрос - внезапное появление во всем этом некоего чиновника Дмитрия Ли. Он всплыл в роли еще одной несостоявшейся жертвы того самого "покушения" спустя два месяца, после начала процесса разбирательства в деле. Странное покушение. Считаю, что наряду с тщательным расследованием этого инцидента необходима и служебная проверка в отношении следователей, которые занимаются данной историей", - заявил Кадыров. Он назвал происходящее "закулисными играми" и "настоятельно посоветовал" "не притягивать к разного рода козням чеченский след". 

Кадыров счел события последних месяцев ув Узбекистане попыткой  "расшатать хорошую команду, сломать систему". "Это продуманный сценарий, который угрожает руководству страны", -   заявил глава Чечни и призвал представителей  президентской семьи выступить с заявлением и "развеять все эти грязные слухи".

Чиновникам, которые согласно данным СМИ были целями покушения,  Комилу Алламжонову и Дмитрию Ли, он порекомендовал "не заигрываться в роли пострадавших". "Чтобы вы ни замышляли, лучше вовремя остановиться, иначе придется отвечать за все козни, клевету и домыслы. И я сейчас про ответ по нашим традициям", - заключил Кадыров..

Ранее СМИ Узбекистана сообщали, что бывший глава СГБ, а также ряд высокопоставленных сотрудников этой службы и МВД республики сняты с должностей из-за неудовлетворительных результатов расследования покушения, совершенного 26 октября на  бывшего руководителя департамента информационной политики администрации президента страны Комила Алламжонова, сообщило сегодня ТАСС.

По данным издания РБК, речь идет о стрельбе, произошедшей в ночь на 26 октября в Кибрае - пригороде Ташкента. Двое неизвестных несколько раз выстрелили в двигавшийся автомобиль Range Rover, а затем скрылись. пострадавших в инциденте не было. Заведено дело о покушении на умышленное убийство, доложила Генпрокуратура Узбекистана. Четверо подозреваемых задержаны.

Источники Gazeta.uz уточнили, что в машине, помимо водителя, был 40-летний Комил Алламжонов - который с августа 2023 года до конца сентября 2024-го возглавлял департамент информационной политики администрации президента, был уволен и рассказывал о планах уйти с госслужбы в частный сектор. Среди его предыдущих должностей - пресс-секретарь президента Узбекистана.

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Автор: "Кавказский узел"

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