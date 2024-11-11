RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:48, 11 ноября 2024

Кадыров отреагировал на сообщения о "чеченском следе" в покушении в Узбекистане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "вбросом" версию о наличии "чеченского следа" в нападении на автомобиль бывшего госслужащего в Узбекистане.

«Пару недель назад в Узбекистане был обстрелян автомобиль с находящимся внутри бывшим чиновником администрации президента страны... Не дожидаясь результатов, прозападные и некоторые оппозиционные в стране СМИ притянули за уши версию о "чеченском следе", а затем и вовсе подвели этот след ко мне. Отвечать на этот провокационный вброс не собираюсь», - написал глава Чечни в своем  Telegram-канале вечером 10 ноября.

В своем посте Кадыров комплиментарно отозвался о проводимой президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым политике, добавив, что чеченцы и узбеки - братские народы, "которые связывает общее историческое прошлое", а Узбекистан для него лично ассоциируется с важным этапом в жизни его отца, бывшего главы Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова. «Я расцениваю этот информационный вброс... как явную попытку внести разлад между нашими странами. Уверен, что следом последуют и другие публикации в стиле западных фальшивок», - поделился мнением Кадыров. Он добавил, что работа по выяснению того, кто стоит за «провокационным вбросом», ведется.

По данным издания РБК, речь идет о стрельбе, произошедшей в ночь на 26 октября в Кибрае - пригороде Ташкента. Двое неизвестных несколько выстрелили в двигавшийся автомобиль Range Rover, а затем скрылись. пострадавших в инциденте не было. Заведено дело о покушении на умышленное убийство, доложила Генпрокуратура Узбекистана. Четверо подозреваемых задержаны.

Источники Gazeta.uz уточнили, что в машине, помимо водителя, был 40-летний Комил Алламжонов - который с августа 2023 года до конца сентября 2024-го возглавлял Департамент информационной политики администрации президента, был уволен, и рассказывал о планах уйти с госслужбы в частный сектор. Среди его предыдущих должностей - пресс-секретарь президента Узбекистана.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
05:48, 11 ноября 2024
Более 2300 автомобилей ожидают проезда через границу на "Верхнем Ларсе"
21:41, 10 ноября 2024
Автомобильная пробка перед Крымским мостом на Кубани ликвидирована
20:42, 10 ноября 2024
Азербайджанский военный пострадал при взрыве мины
19:58, 10 ноября 2024
Военный из Волгоградской области убит на Украине
16:03, 10 ноября 2024
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
12:17, 10 ноября 2024
Боец с Кубани убит в зоне СВО
Все события дня
Новости
11 ноября 2024, 01:49
Дагестан и Калмыкия стали худшими в рейтинге доступности ипотеки
Владимир Путин и Аслан Ирасханов. Фото: ИА "Грозный-информ" https://www.grozny-inform.ru/news/society/166136/
10 ноября 2024, 13:06
Чеченские СМИ сообщили о встрече Путина с Ирасхановым
Российские военнослужащие. Фото: https://contract.mil.ru
10 ноября 2024, 09:29
Власти признали убитыми в военной операции более 5250 бойцов с юга России
Бойцы в аэропорту Грозного. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Рамзана Кадырова от 9.11.24, https://t.me/RKadyrov_95/5222
09 ноября 2024, 20:45
Новая группа бойцов вылетела из Грозного в зону военной операции
Тумсо Абдурахманов (признан иноагентом). Фото: ABU-SADDAM SHISHANI / YouTube
08 ноября 2024, 17:55
Тумсо Абдурахманов* признан иноагентом
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
14:03, 23 октября 2024
BERG...man Tbilisi
31
Прогноз Алаудинова по СВО на ноябрь: увидим очень серьезный результат
Фото
09:14, 17 октября 2024
BERG...man Tbilisi
40
Кремль отреагировал на угрозы кровной мести, посоветовав обратиться в полицию
Фото
08:12, 13 октября 2024
BERG...man Tbilisi
70
Победа Бетербиева - подарок всему чеченскому народу: Рамзан Кадыров
Все блоги
Справочник
Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

Блогеры
Фото
15:41, 2 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
36
Кадыров быстро отменил приказ не брать в плен солдат ВСУ
Фото
09:42, 30 октября 2024
BERG...man Tbilisi
36
Кадырова и всех лидеров, можно и нужно, критиковать. А судьи кто?
Фото
13:07, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
29
Ответ муфтиям и "BLM" о запрете хиджабов в школах Владимирской области. И при чем здесь СВО?
Фото
14:03, 23 октября 2024
BERG...man Tbilisi
31
Прогноз Алаудинова по СВО на ноябрь: увидим очень серьезный результат
Фото
15:20, 19 октября 2024
BERG...man Tbilisi
47
Бетербиев о мастере спорта Кадырове
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Указатель в Иловле. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=h2grfsq00do
10 ноября 2024, 19:00
Участники схода в Иловле выступили за прозрачные выборы главы района

Владимир Путин и Аслан Ирасханов. Фото: ИА "Грозный-информ" https://www.grozny-inform.ru/news/society/166136/
10 ноября 2024, 13:06
Чеченские СМИ сообщили о встрече Путина с Ирасхановым

Участники шествия в Тбилиси с флагами Грузии и Евросоюза. Фото: "ИнтерпрессНьюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/164287-predstaviteli-oppozitsionnykh-partii-i-grazhdane-idushchie-ot-metro-mardzhanishvili-prishli-k-administratsii-prezidenta
09 ноября 2024, 18:14
Сторонники оппозиции провели два шествия в Тбилиси

Помещение школы в поселке Борадигях. Фото: Turan https://turan.az/ru/obshhestvo/ziteli-boradigiaxa-poprosili-pomoshhi-u-rukovodstva-strany-786752
09 ноября 2024, 13:19
Жители азербайджанского поселка пожаловались на аварийное состояние школы

Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Показать больше