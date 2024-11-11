Кадыров отреагировал на сообщения о "чеченском следе" в покушении в Узбекистане

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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "вбросом" версию о наличии "чеченского следа" в нападении на автомобиль бывшего госслужащего в Узбекистане.

«Пару недель назад в Узбекистане был обстрелян автомобиль с находящимся внутри бывшим чиновником администрации президента страны... Не дожидаясь результатов, прозападные и некоторые оппозиционные в стране СМИ притянули за уши версию о "чеченском следе", а затем и вовсе подвели этот след ко мне. Отвечать на этот провокационный вброс не собираюсь», - написал глава Чечни в своем Telegram-канале вечером 10 ноября.

В своем посте Кадыров комплиментарно отозвался о проводимой президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым политике, добавив, что чеченцы и узбеки - братские народы, "которые связывает общее историческое прошлое", а Узбекистан для него лично ассоциируется с важным этапом в жизни его отца, бывшего главы Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова. «Я расцениваю этот информационный вброс... как явную попытку внести разлад между нашими странами. Уверен, что следом последуют и другие публикации в стиле западных фальшивок», - поделился мнением Кадыров. Он добавил, что работа по выяснению того, кто стоит за «провокационным вбросом», ведется.

По данным издания РБК, речь идет о стрельбе, произошедшей в ночь на 26 октября в Кибрае - пригороде Ташкента. Двое неизвестных несколько выстрелили в двигавшийся автомобиль Range Rover, а затем скрылись. пострадавших в инциденте не было. Заведено дело о покушении на умышленное убийство, доложила Генпрокуратура Узбекистана. Четверо подозреваемых задержаны.

Источники Gazeta.uz уточнили, что в машине, помимо водителя, был 40-летний Комил Алламжонов - который с августа 2023 года до конца сентября 2024-го возглавлял Департамент информационной политики администрации президента, был уволен, и рассказывал о планах уйти с госслужбы в частный сектор. Среди его предыдущих должностей - пресс-секретарь президента Узбекистана.

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