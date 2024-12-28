Узбекский депутат потребовал извинений от Кадырова

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Депутат парламента Узбекистана Одилжон Тожиев осудил высказывания Рамзана Кадырова в адрес переживших покушение чиновников, призвал его извиниться и помочь поиску подозреваемых. Один из них, Бислан Расаев, обвинялся в Турции в политических убийствах и шпионаже, но мог быть освобожден по обмену.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "вбросом" версию о наличии "чеченского следа" в нападении на автомобиль бывшего госслужащего в Узбекистане. 26 декабря Рамзан Кадыров назвал провокацией ситуацию в Узбекистане и пригрозил ответом по чеченским традициям за клевету двум чиновникам, которые, как утверждают СМИ, были целями покушения, организованного с участием властей Чечни.

Депутат парламента Узбекистана Одилжон Тожиев, представляющий партию «Миллий тикланиш», обратился к Генеральной прокуратуре России с просьбой дать правовую оценку высказываниям Кадырова.Депутат отметил, что если Кадыров действительно считает себя другом Узбекистана, он должен содействовать в поиске и передаче властям Бислана Расаева (также упоминается в СМИ как Беслан - прим. "Кавказского узла") и Шамиля Темирханова, обвиняемых в покушении на бывшего пресс-секретаря президента Узбекистана Комила Алламжонова.

Генеральная прокуратура Узбекистана продолжает расследование покушения на Алламжонова и объявила в международный розыск двух граждан России. Им предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы, хранении оружия и участии в преступной деятельности.

В заявлении генпрокуратуры Узбекистана сообщается, что двое подозреваемых в связи с покушением на бывшего начальника Управления информационной политики президента и бывшего пресс-секретаря президента Шавката Мирзиёева, Комила Алламжонова, граждане России чеченского происхождения,объявлены в розыск по линии Интерпола. Следствие установило, что 26 октября около 01.40 по местному времени, когда Алламжонов возвращался домой из Кибрая в столице Ташкента, два человека на мотоцикле произвели несколько выстрелов по машине, в которой он находился.

Алламжонов и его водитель выбрались невредимыми. Власти начали розыск 36-летнего Бислана Расаева и 31-летнего Шамиля Темирханова, российских граждан чеченского происхождения, в связи с покушением на убийство.

По версии следствия, группе киллеров было предложено вознаграждение в $ 1,5 миллиона. Согласно обвинению, Расаев въехал в страну нелегально, а Темирханов прошел через КПП «Дустлик» на границе Узбекистана и Кыргызстана. Подозреваемым были предъявлены обвинения в нарушении границы, контрабанде, хранении оружия и соучастии в преступлении. Стало известно, что еще одной целью подозреваемых был Дмитрий Ли, глава Национального агентства перспективных проектов.

Расаев и Темираханов заочно привлечены в качестве обвиняемых по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан, в отношении этих лиц применена мера пресечения в виде заключения под стражу и объявлен розыск.

25 ноября Генпрокуратура Узбекистана объявила о задержании дополнительных лиц, причастных к покушению на убийство Алламжонова. "В ходе проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к совершению данного преступления причастны в общей сложности семь человек. В отношении пяти из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а двое объявлены в розыск", — говорится в распространенном Генпрокуратурой пресс-релизе. Также ведомство сообщило, что в рамках расследования покушения на убийство Алламжонова в Узбекистане приняты кадровые решения в отношении должностных лиц правоохранительных органов, так принято решение об увольнении председателя Службы госбезопасности Узбекистана.

Расаев проходил обвиняемым по делу о шпионаже и политических убийствах в Турции

Бислан Расаев, которого называют связанным с Казбеком Докузовым и депутатом Госдумы Адамом Делимхановым был задержан 8 октября 2021 года в Турции в числе шестерых подозреваемых в подготовке вооруженных нападений в Стамбуле и Анталии. Вместе с ним были задержаны граждане России Абдула Абдулаев, Равшан Ахмедов и Асланбек Абдулмуслимов, гражданин Украины Игорь Ефрим и гражданин Узбекистан Амир Юсупов, сообщила 20 октября турецкая газета Hurriyet.

Чеченский оппозиционный блогера Хасан Халитов заявил «Кавказскому узлу» 11 октября 2021 года, что Бислан Расаев является организатором покушения на него.

По версии следствия, шесть граждан России занимались шпионажем в политических и военных целях. Все они взяты под стражу, сообщило турецкое информационное агентство DHA.

При обысках по пяти адресам были изъяты три единицы огнестрельного оружия, в том числе с глушителем и лазерным устройством. Кроме того, турецкие силовики изъяли магазины с большим количеством патронов, валюту, печати российских юридических лиц, передал 11 октября 2021 года турецкий телеканал TRT.

Старшим среди группы задержанных по обвинению в политических убийствах и шпионаже является чеченец Беслан Расаев, сообщил в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» Хасан Халитов.

По данным Национальной разведывательной организации Турции (MIT), шесть человек, в отношении которых 20 октября 2021 года была избрана стража, в том числе лидер группы Расаев, планировали убить живущего в Турции чеченского диссидента по приказу высокопоставленного чеченского чиновника, сообщила 2 ноября 2021 года на своем сайте англоязычная турецкая газета Daily Sabah.

Человек, убийство которого планировалось, известен как Абдулхаким, участвовавший в боях в Сирии на стороне противников режима Башара Асада. Расаев, как считают в спецслужбе, выполнял приказы Казбека Дукузова и человека из окружения Рамзана Кадырова.

Абдулхаким (Абдулхаким Шишани) может быть псевдонимом Руслана Ажиева, лидера ныне распавшейся сирийской группы "Аджнад аль-Кавказ", большинство членов которой, в том числе сам Ажиев переехали в Украину и вступили в ряды украинских батальонов, участвующих в отражении так называемой «СВО».

15 февраля 2022 года прокуратура Стамбула завершила расследование дела обвиняемых в шпионаже и подготовке нападений на чеченских оппозиционеров в Турции. Турецкие СМИ сообщали, что им грозило до 33 лет тюрьмы.

Дело группы из шести человек было объединено с еще делом двух ранее задержанных - Хамзата Докуева и Бадрудина Кимаева. Двое последних, арестованные 2 марта 2021 года, передали "государственную конфиденциальную информацию с целью политического или военного шпионажа", в этих целях они использовали Абдуллаева, задержанного с группой Расаева в Анталии, говорилось в обвинительном акте.Самому Расаеву было предъявлено обвинение, предусматривающее лишение свободы от 16 до 23 лет в общей сложности.

По данным турецкой разведки, приказы Расаев получал от советника главы Чечни Адама Делимханова и криминального авторитета Казбека Дукузова, говорится в справке "Кавказского узла" "Эрдоган против Кадырова: шпионский скандал в Турции".

Однако информация о последующем судебном процессе и вынесении приговора в отношении Бислана Расаева в открытых источниках отсутствует. Детали его освобождения не были освещены в турецких СМИ, что оставляет вопрос о причинах и обстоятельствах его выхода на свободу без ответа.

Расаев мог быть обменен с Россией по договоренности между странами

Представитель турецкой спецслужбы в отставке сообщил корреспонденту «Кавказского узла» на условии анонимности, что освобождение Расаева было возможно в рамках обмена с российской стороной, однако в публичном пространстве информация об этом не сообщалась.

"Ранее агентов ФСБ, Юрия Анисимова и Александра Смирнова, причастных к убийствам чеченских политэмигрантов, обменяли на крымско-татарских политзаключенных Ахмета Чийгоза и Ильми Умерова. Это решение было принято на самом верху, непосредственно через договоренность между президентами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным. Чийгоз и Умеровы были выданы Турции только после того, как российские агенты оказались на территории России. Наивно полагать, что Анисимов и Смирнов ушли после этого на пенсию. То же самое и сейчас, однако ситуация омрачается тем, что проходивший по серьезному обвинению в Турции гражданин России вновь подозревается в причастности к покушению на политическое убийство теперь уже в Узбекистане и, конечно же, у узбекской стороны будут вопросы к нашей стране», - рассказал ветеран силовых структур Турции.

Он также не исключил вероятность того, что "информация об обмене Расаева с российской стороной появится чуть позже в свете последних событий".

Выдача Смирнова и Анисимова состоялась 22 октября 2017 года, сообщили 29 ноября "Кавказскому узлу" представители потерпевших по делу об убийстве в Стамбуле Абдулвахида Эдильгериева. После возвращения Анисимова и Смирнова в Россию турецкой стороне были переданы украинские политики крымско-татарского происхождения Ахмет Чийгоз и Ильми Умеров, сообщила 29 ноября турецкая газета Cumhuriyet.

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