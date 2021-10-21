Задержание. Фото pixabay.com

21 октября 2021, 01:32

Шесть человек арестованы в Турции за подготовку нападения на чеченских оппозиционеров

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Четверо россиян, гражданин Украины и гражданин Узбекистана помещены под стражу в Стамбуле по обвинению в подготовке вооруженного нападения на оппозиционеров из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 11 октября критики Рамзана Кадырова, блогер Хасан Халитов сообщил, что в Турции задержаны шесть граждан России, один из которых, по его словам, может быть организатором покушения на него. Источник в турецкой полиции сообщал, что все задержанные - выходцы из Чечни, они подозреваются в подготовке покушений на проживающих в Турции иностранцев.

Шестеро подозреваемых в подготовке вооруженных нападений в Стамбуле и Анталии были задержаны 8 октября.

Среди них граждане России Абдула Абдулаев, Равшан Ахмедов, Бислан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, гражданин Украины Игорь Ефрим и гражданин Узбекистан Амир Юсупов, сообщила 20 октября турецкая газета Hurriyet.

Суд арестовал их по обвинению в политическом и военном шпионаже, все они находятся под стражей в тюрьме в районе Малтепе в провинции Стамбул, отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" ранее писал, что Хасан Халитов в сентябре обвинил чеченских силовиков в похищении его родственников, живущих в республике. Халитов также заявил, что власти Чечни стоят за объявлением ему и нескольким семьям в республике кровной мести. Он призвал главу Чечни прислать представителя в Турцию, чтобы "разобраться". В октябре Кадыров лично побывал в Турции со своим помощником, министром печати Ахмедом Дудаевым. Тот заявил, что они "исходили вдоль и поперек несколько турецких городов", но так и не встретили никого из "шайтанов", заявлявших о готовности к встрече с главой Чечни. В ответ на это Халитов упрекнул приближенных Кадырова в трусости, предположив, что те намеренно избегали встречи с ним. Кадыров не избегал встречи со своими критиками во время поездки в Турцию, отреагировал 15 октября Дудаев.

Дудаев также опубликовал видеообращение брата Хасана Халитова, где тот в резких выражениях осуждает родственника за критику руководства республики. Никто из чеченских чиновников не выйдет на диалог с блогером, заявил брат Халитова, пообещав вырвать ему язык.

Примечание:

"Пользователи YouTube поспорили о мотивах поездки Кадырова в Турцию", "Аналитики увидели руку Кремля в задержании уроженцев Чечни турецкими силовиками", "Поездка Кадырова в Турцию вызвала вопросы о его интересе к задержанию шести россиян".

Автор: "Кавказский узел"

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