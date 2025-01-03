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06:01, 3 января 2025

Боец из Чечни убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Акроман Баташов убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 220 бойцов из Чечни.

Как информировал "Кавказский узел", на 2 января представители властей и силовики официально признали убитыми в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 219 бойцов из Чечни.

О смерти на Украине уроженца Ачхой-Мартановского района Акромана Баташова стало известно из сообщения на официальной странице в телеграм-канале министра промышленности и торговли Чечни Темирлана Хучиева, который принимал участие в церемонии передачи наград родственникам убитого.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 220 бойцов из Чечни.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в ходе СВО. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовых ведомств, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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