Боец из Астраханской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Контрактник из Красноярского района Рустам Суюнов убит в зоне специальной военной операции. Он стал, по меньшей мере, 427-м бойцом из Астраханской области, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

Как информировал "Кавказский узел", 30 декабря стало известно, что на Украине убит Александр Полетаев из Черноярского района. Он стал, по меньшей мере, 426-м бойцом из Астраханской области, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

О смерти Рустама Суюнова сообщила пресс-служба администрации Красноярского района на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Суюнову, согласно сообщению, было 28 лет. Родился и вырос в селе Сеитовка, там же окончил местную школу. Срочную службу проходил в морской пехоте в городе Новороссийске. В Астраханском техническом колледже получил образование по специальности «Автомеханик», заключил контракт с Министерством обороны России, отправился в зону проведения спецоперации. Был зачислен в штурмовое подразделение.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 426 бойцов из Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.