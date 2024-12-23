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20:28, 23 декабря 2024

Мобилизованный из Астраханской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Андрей Шмелев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 425 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 22 декабря были официально признаны убитыми как минимум 424 бойца из Астраханской области 

Андрей Шмелев убит в ходе специальной военной операции на Украине 16 июня, сообщила сегодня администрация Черноярского района. Уроженец села Поды получил профессию учителя, преподавал физкультуру и ОБЖ.  С 2013 г. работал государственным инспектором природного парка «Волго-Ахтубинское междуречье». 24 сентября 2022 года был мобилизован, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 425 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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